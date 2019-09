Websites voor homo’s en lesbiennes uit Oost-Nederland is ‘cultureel erfgoed’

In Den Haag is een lijst samengesteld van websites die bewaard moeten blijven over de lhbti-gemeenschap. Er zitten vijf websites uit Oost-Nederland tussen.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) archiveert in Den Haag cultureel erfgoed, waaronder digitale databanken. Daarbij worden websites gearchiveerd die de bieb beschikbaar wil houden voor volgende generaties in Nederland.

Een groot project in 2019 is het archiveren van sites uit de homo en lesbische gemeenschap. ,,We hebben daarbij het Oosten niet willen vergeten’’, vertelt Gert-Jan van Velzen, werknemer van de KB. Er was en is ook daar een levendige lhbti-gemeenschap, stelt Van Velzen.

De organisatie selecteerde 178 sites. Daaronder zitten uit Oost-Nederland de websites van COC Zwolle, COC Groningen Drenthe, Gay Farmers, Gay Garden Club en Roze Golf Oost. ,,Het merendeel van de andere sites heeft als focus de lhbti-gemeenschap in het westen, of het zijn websites die als landelijk platform fungeren.’’

Volledig scherm De home van Gay Farmers. © Gay Farmers

Verdwenen

Eén van de signalen om deze websites te archiveren was het verdwijnen van de iT-website. De Amsterdamse discotheek, waar veel homo’s en lesbiennes kwamen, sloot en de website verdween. Daar stonden onder meer foto’s, verhalen en dance-albums op. Van Velzen: ,,Uiteindelijk wist een oud-bezoeker die goed met websites was, de website die offline was gegaan weer online te krijgen.’’ Hij had screenshots bewaard van alle pagina’s en kon zo de website in ere herstellen.

,,Er is kans dat ook andere websites zo verdwijnen. Sommige sites van de lijst waren inderdaad ook al verdwenen. Wij wisten ze weer terug te krijgen. Fijn, lhbti-sites beschouwen wij als cultureel erfgoed.’’

Volledig scherm Homepagina van The Gay Garden Club © The Gay Garden Club

Redden

Waarom is het belangrijk dat ze gered worden? ,,Het is unieke informatie, uit een bepaalde tijd, over een maatschappelijke stroming die je nergens anders vindt. Het laat zien hoe bijvoorbeeld de homo’s en lesbiennes zich voelden. Hoe ze zich konden uiten. Hoe makkelijk of moeilijk een coming-out was.’’

Informatie die onderzoekers waarderen. ,,Er zijn wetenschappers die onderzoek doen naar de lhbti-gemeenschap, die willen ook weten hoe de stroming zich pakweg tien of twintig jaar geleden gedroeg. Voor een vergelijking. Dan is het noodzakelijk dat de online informatie bewaard blijft.’’

De websites uit Oost-Nederland zijn allemaal nog in de lucht. Alhoewel sommige sites lang niet meer een update hebben gehad. ,,En dan bestaat het risico dat ze vroeg of laat verdwijnen.’’

Van de websites die nog levendig draaien, maakt de Koninklijke Bibliotheek minimaal eens per jaar een kopie voor het webarchief. ,,Zo halen wij ook alle nieuwe pagina’s binnen.’’

Er is een grens getrokken bij datingssites. ,,Datingwebsites zijn een ontmoetingsplek geworden voor deze stroming. Bij de meeste datingsites staat alle informatie achter een inlog en dat kan niet gearchiveerd worden.’’ Er zijn echter ook datingsites die zonder inlog bezocht kunnen worden. ,,Daar staan namen en gegevens van mensen bij. Dat druist toch in tegen de privacy vonden wij, dus die sites zijn bewust niet gearchiveerd.’’