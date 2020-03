Wederom autobrand in Holtenbroek, eigenaar: ‘Hij is aangestoken, maar ik heb niks met drugs te maken!’

UpdateEen autobrand in de Verhulststraat in de Zwolse wijk Holtenbroek past qua tijdstip en plaats in het plaatje van eerdere branden in de wijk die te maken hebben gehad met een drugsoorlog . Eigenaar Mark Hartman (47) bezweert echter dat hij niets met drugspraktijken heeft te maken.

Hartman heeft wel begrepen van de politie dat de auto is aangestoken. Wat de reden is van de brandstichting, weet hij niet. Of er wellicht sprake is van een vergissing, ook niet. ,,Maar ik heb niets met drugs of wat dan ook te maken!’’

De politie doet onderzoek naar de brand waarvan de melding vannacht tegen half één binnenkwam. Volgens omwonenden waren er flinke vlammen te zien, de auto werd dan ook grotendeels verwoest.

Elfde op rij

De laatste autobrand in Zwolle was tot gisteren die van medio januari, ook in Holtenbroek. Met die van vannacht erbij, staat de teller op elf autobranden in relatief korte tijd.