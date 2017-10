Week van de armoede in Zwolle: Nieuwe schoenen zijn niet vanzelfsprekend

De week is georganiseerd door de stichting Voor Elkaar Zwolle. Het blijkt dat de inzameling niet alleen voor het vullen van dozen is gehouden, maar vooral ook vanwege het educatieve aspect. ,,We hebben de kinderen gevraagd om thuis te kijken naar dingen die ze aan andere kinderen in armoede zouden willen geven. Op die manier leren ze hierover na te denken. Dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je een lekker broodje krijgt of nieuwe schoenen mag kopen. En de armoede in Zwolle is groot. We weten dat 1 op de 4 huishoudens in Zwolle risicoschulden hebben en dus in een benarde situatie leven", zegt Lianne Sterken namens de stichting.