Weekeindtips: kunst, klassiekers, dweilen, dance classics en catwalk

Wandelen langs kunstwerken, kijken naar een modeshow of voetbalwedstrijd, voetjes van de verlichte vloer of luisteren naar dweilorkesten: er is komend weekeinde weer genoeg te doen in deze regio.

Kunst in Schokland - Rond de voormalige haven van Schokland vindt zondag een kunstmanifestatie plaats. Er worden interactieve workshops en rondleidingen gegeven door kunstenaars en er kan worden gewandeld langs de kunstroute ‘Dichter op het Land’. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje in de tuin van de Lichtwachterswoning, meldt Museum Schokland. Het museum is komend weekeinde tijdens Open Monumentendagen gratis te bezoeken.

Klassiekers in Kloosterhaar - Museumboerderij Kloosterhaar is zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur toneel van een speciale Oldtimer- en Oude Ambachtendag. De Oude Trekker en Motoren Vereniging (die haar 40-jarig bestaan viert) zal in dat kader ruim vijftig oude tractoren, machines en werktuigen tentoonstellen aan de Verlengde Broekdijk 16. Dit alles onder bezielende, muzikale begeleiding van harmonicagroep ‘Salland Steiers’ uit Hardenberg.

4500ste in Apeldoorn? - Komend weekeinde is er in de Grote Kerk in Apeldoorn genoeg te beleven tijdens Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. Tevens is zaterdag de laatste kans om de expositie te bezoeken van Nard Kwast (‘Misschien wel de beste amateurkunstschilder van ons land’) en Bert Loman. De lokale kunstenaars hopen de 4500ste bezoeker aan hun expositie te verblijden met een bijzondere attentie.

Volledig scherm Nard Kwast bestudeert de replica ‘Zelfportret op jeugdige leeftijd’ van Rembrandt. © FOTO HISSINK

Catwalk Raalte - Diverse modezaken in Raalte zetten zaterdag middels een aantal modellen hun beste beentje voor. De grote markt in het centrum wordt omgetoverd tot catwalk en tijdens drie shows (13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur) wordt de nieuwste najaarsmode getoond, alsmede de laatste trend op het gebied van kleding, schoenen, tassen, brillen en overige accessoires.

LelySTART - Het culturele seizoen in Lelystad is begonnen. Vrijdag vond om 12.00 uur de feestelijke aftrap hiervan plaats in de vorm van LelySTART. Dit gratis, culturele festival duurt tot en met zondag en biedt een uitgebreid programma vol dans, muziek en theater. LelySTART wordt georganiseerd door Agora Theater, Poppodium Corneel, De Kubus, FlevoMeer Bibliotheek Lelystad en City Marketing Lelystad.

Dweilen in Zutphen - Natuurlijk, ook in Zutphen is er tijdens de Open Monumentendagen genoeg te zien, maar wij vragen toch even uw speciale aandacht voor de zeventiende editie van De Bos Dweildag. Die vindt zaterdag plaats van 12.00 uur tot 20.00 uur. Daarbij spelen 25 dweilorkesten uit heel Nederland op dertien locatie’s of hun leven er vanaf hangt.

Volledig scherm Dweildag in Zutphen. Dweilorkesten spelen in de binnenstad. ’t Spul(t) uit Zutphen op het podium op de Houtmarkt. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

PEC Zwolle - Geen zin in kunst, cultuur, modeshows en oude trekkers? Dan kunt u zondag om 12.15 uur naar het MAC³PARK Stadion in Zwolle gaan voor het eredivisieduel PEC Zwolle - RKC Waalwijk. Spanning alom, trainer John Stegeman kan zich na zijn misstap geen puntverlies permitteren met lastige uitwedstrijden tegen FC Groningen en sc Heerenveen en een thuisduel tegen PSV in het verschiet.