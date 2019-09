Weekeindtips: lekker stoom afblazen in Apeldoorn, Meppel, Ommen en Zwolle

Onontdekt voetbalin­ter­na­ti­o­nal uit Zwolle: Derboven krijgt (opnieuw) plaquette bij ZAC

15:00 Hij speelde in 1929 minstens één keer in Oranje, maar maakte in de jaren dertig vooral furore in Zwolle en omstreken. Henri Derboven wordt zaterdag geëerd met een plaquette op het sportpark van ZAC. Dat gebeurde al na zijn dood in 1940, maar het aandenken raakte zoek na de verhuizing van de voetbalclub. In 1940 onthulde Derbovens zoon het gedenkteken, nu zijn dat diens dochters.