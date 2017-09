Weekendtips: Bier, bioscoop en een bezoekje aan opa en oma

Speciaalbierfestival

Liefhebber van een lekker speciaalbiertje? Dan moet je komende zaterdag in Zwolle zijn. Café de Gezelligheid, Het Vliegende Paard en Stanislaus Brewskovitch slaan dan namelijk de handen ineen voor de eerste editie van het Speciaalbierfestival Zwolle. Tussen 14.00 en 21.00 uur is de Grote Kerk in Zwolle het decor voor dit vroege 'Oktoberfest'. Voor een compleet overzicht van de vijftien deelnemende bierbrouwers en de andere activiteiten, kun je de Facebookpagina checken. Bij de Grote Kerk zijn overigens genoeg plekken aanwezig waar je je fiets neer kunt zetten, want autorijden na een bierfestival is natuurlijk niet oké!

Op de parkeerplaats voor het goede doel

Mocht je na het Speciaalbierfestival nog zin hebben om een filmpje te pakken, ga dan naar Apeldoorn. Daar is vandaag en morgen namelijk een drive-in bioscoop. Een keer wat anders. Niet in een grote en warme zaal de film bekijken, maar op de parkeerplaats van het Zwitsalterrein. De films die onder andere te zien zijn, zijn Sing, Bro's before Ho's en Pulp Fiction. Het geluid wordt via een FM-frequentie uitgezonden en kan met de autoradio worden opgevangen. Je kunt dus zelf bepalen of je het geluid op standje gehoorbeschadiging wilt hebben of niet. Bezoekers betalen 25,- euro per auto. Hoeveel mensen daar in zitten maakt niet uit. Het geld gaat ook nog naar een goed doel: De stichting Feestneus.

Historische optocht Kampen

Je kunt zaterdag met de verhalen van je opa en oma terug in de tijd gaan, maar je kunt de reis door de geschiedenis ook in het echt ervaren. In Kampen wordt zaterdag namelijk een historische optocht gehouden. De intocht van de bisschop en landsheer Filips van Bourgondië in Kampen, 500 jaar geleden, wordt nagespeeld. Rijtuigen, paarden en mensen in historische kleding komen voorbij en er worden verhalen uit het verleden verteld. De festiviteiten beginnen morgen om 13:00 uur op het Van Heutszplein in Kampen.

Volledig scherm In Kampen gingen ze maandag al terug in de tijd. © Mark Broersma

Opa-en-oma-dag

Zaterdag heb je de mogelijkheid om je opa en oma eens in het zonnetje te zetten. Dan wordt in Deventer namelijk Opa-en-oma-dag georganiseerd. Op deze dag staan de kennis en wijsheid van opa’s en oma’s centraal en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor grootouders en kleinkinderen in de binnenstad. Kinderen kunnen op deze dag volgens de organisatie meer te weten komen over de levensverhalen van ouderen en leuke dingen doen met hun opa en oma. Een overzicht van de verschillende activiteiten is te vinden op de website.

Jonge dierendag

Je kunt ook een tripje naar de Achterhoek plannen en zaterdag langsgaan bij de jaarlijkse jonge dierendag in Ruurlo. Fokkers van kleindierenverenigingen uit de gemeente Berkelland sturen jonge kippen, konijnen en duiven in die tijdens deze dag door keurmeesters worden beoordeeld. De jonge dierendag is gratis toegankelijk voor iedereen. Niet alleen om dieren te kijken, maar ook om vragen te stellen. Deze jonge dierendag wordt gehouden aan de Wiersseweg 53 in Ruurlo en duurt van 09:00 tot ongeveer 13:00 uur.

Eten voor een prikkie