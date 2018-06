Weekendtips: Bier of wijn proeven in de hele regio en cultuursnuiven bij ZwolleUnlimited

Bier drinken, wijn proeven, cultuur snuiven of kermis-hoppen, Wie nog niet weet wat te doen dit weekend, kan in de regio alle kanten op.

Nationale Brouwerijdagen

Dit weekend openen talloze brouwerijen hun deuren in de traditionele afsluiting van de Week van het Nederlandse bier. Zo kunnen bierliefhebbers terecht bij de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij in Dalfsen, Bierbrouwerij Mommeriete in Gramsbergen, of de Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt (van de Veluwse Schavuyt) in Apeldoorn voor een rondleiding en proeverijen. Er zijn er nog meer open, landelijk doen er 89 brouwerijen mee. En anders loop je in Apeldoorn tussen 14.00 en 19.00 uur even langs bij Hopdonders aan de Koninginnelaan voor het Speciaalbierfestival.

Wijnfestival

Liever wijn dan bier? Dan kun je zondag vanaf 12.00 uur terecht op het Grote Kerkplein in Zwolle voor het Wijnfestival. Tientallen wijnboeren, -leveranciers, wijnspeciaalzaken en horecagelegenheden presenteren daar hun beste, lekkerste of meest bijzondere wijnen. Wie snel is kan nog reserveren voor één van de vele workshops (via Wijnhuis Zwolle) voor 25 euro. Het festival is zelf gratis te bezoeken, voor de wijn moet worden betaald. Een écht wijnglas krijg je tegen statiegeld in bruikleen.

Zwolle Unlimited

Het bruist dit weekend sowieso in Zwolle. Onder de noemer Zwolle Unlimited zijn er vanaf vrijdag 1 juni tot en met zondag 3 juni bij de Thorbeckegracht verhalenvertellers, straattheater, een kinderplein, muziek, een foodcourt, 3D Streetpainting, een boekenmarkt, straatmuzikantenconcours Draadloos. Check het hele programma hier. En voor dat alles betaal je... wat je zelf wilt. De organisatie legt de verantwoordelijkheid voor de prijsbepaling van het gebodene bij het publiek neer. Betaal wat het je waard was. Dat geldt niet voor het eten en drinken overigens, festivalmunten zijn te koop voor 2,50 euro.

Deventer Zomerkermis