Weekendtips: boten, blubber en borsten

Het weekend staat voor de deur! Het is nog even de vraag of het tropisch warm blijft of dat er een (flinke) bui valt. Maar bovenal is het vakantie, dus een goede reden om de deur uit te gaan. We zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij.

Gondelvaart - Prachtig versierde boten in het idyllische decor van Dwarsgracht. De gondelvaart in het gehucht bij Giethoorn trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Zaterdag zien zij de fotogenieke stoet twee keer langskomen. Voor het eerst om 20.00 uur, bij daglicht. Om 21.30 uur - in de schemering - gaat de stoet verlicht en al weer terug.

Paleisconcert - Klassieke muziek in een klassieke omgeving. Paleis Het Loo begint dit weekend met de concertserie Muziek op Zondag. Een vocaal kwartet van de Nederlandse Bachvereniging geeft zondag twee concerten. Om 11.00 uur is de eerste voorstelling bij de stallen, om 14.00 uur in de tuinen. De optredens duren een uur.

Autoblubbering - Op rubber door de blubber. Het gebeurt zaterdag in Lemelerveld bij Mud Mania. Zo'n vijftig flink opgevoerde auto's proberen zich vanaf 09.30 uur op spectaculaire wijze een weg te banen door een bak vol modder. Hoe later op de dag, hoe slechter de baan er aan toe is. Als de kinderen het kijken zat zijn, kunnen ze zelf op rubber door de blubber op de skelterbaan.

Franse boulevard - De Brink in Deventer wordt zondag omgedoopt in Franse sferen. Tussen 10.00 en 17.00 uur wordt de zomerbrocante gehouden. De circa 40 kramen bieden snuffelplezier in vrijwel alles wat aan de Provence doet denken: van schilderijen, stoeltjes en serviezen tot bloemen, bustes en frêle korsetten. Of zoals de organisatie belooft: ‘Van lief, stoer en oud tót vintage, chic en stout’.