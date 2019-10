Weekendtips: Breidagen, slotactiviteiten Kinderboekenweek en de Archeologiedag

De agenda in het weekend nog leeg? Er zijn voldoende evenementen in de regio om je te vermaken. Ga naar de Breidagen in Zwolle, de Kinderboekenweek-activiteiten in Deventer of de Archeologiedag die op verschillende locaties wordt gehouden.

Breidagen - Haal de brei- en haaknaalden maar weer tevoorschijn, want in Zwolle wordt het grootste brei- en haakevenement van de Benelux gehouden. Vandaag beginnen de Nederlandse Breidagen in de IJsselhallen, maar er is ook de mogelijkheid de beurs zaterdag te bezoeken. Er zijn zeventig standhouders met wol, patronen en heel veel ander knutselmateriaal.

Vlooienmarkt - In de hallen op het Zwitsal-terrein in Apeldoorn is het zondag weer snuffelen geblazen tussen de brocante en andere spullen. Animo houdt er een vlooienmarkt. Kramen zijn gevuld met speelgoed, poppen, boeken, stripboeken, horloges, grammofoonplaten en vele andere verrassende koopjes.

Kinderboekenweek - De Kinderboekenweek 2019 wordt in Deventer zondag afgesloten met een Kinderboeken-weekspektakel in de Bibliotheek Deventer, Deventer Schouwburg, De Leeuwenkuil (Kunstcircuit) en Filmhuis De Keizer. Janneke Schotveld leest bijvoorbeeld voor uit haar eigen werk ‘Superjuffie’ en er is een voorstelling vol liedjes en verhalen over de boeken van Tosca Menten te zien.

Culihoppen - Houd je van lekker eten en slenteren door oude straatjes? Je kunt het combineren tijdens het Culihoppen in het sfeercolle centrum van Harderwijk. Je hopt tijdens dit programma van restaurant naar restaurant. Zeven Harderwijkse toprestaurants serveren hun gastronomische creaties. Wil jij graag Culihoppen? Kaarten voor het event zijn te bestellen via de website.

Archeologiedag - Voormalig eiland Schokland is een archeologisch monument en zit vol bodemschatten. Niet verwonderlijk dat daar aanstaande zondag de Archeologiedag wordt gehouden. Er zijn demonstraties, bijvoorbeeld hoe je van brandnetel touw kunt vlechten en hoe mensen vroeger kookten op open vuur. Een archeoloog vertelt over zijn werk en er zijn workshops. De Archeologiedag is in meerdere plaatsen dit weekend, bijvoorbeeld op zaterdag in De Veldschuur in Rouveen.