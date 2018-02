Weekendtips: Carnaval, rietdekkersbeurs en NK Atletiek

Carnaval

Kloetendonk (Dedemsvaart) , Piepenplassersdorp (Vilsteren) of Sassendonk (Zwolle). Veel plaatsen in de regio doen mee aan carnaval. Er zijn optochten, grote feesten en vooral: veel bier. Zie hieronder het kaartje van Local Focus, te kijken waar bij jou in de buurt een festiviteit is. Hier is ook een kalender te vinden.

Rietdekkersbeurs

In de IJsselhallen in Zwolle is er op 9 februari een rietdekkersbeurs. Diverse rietdekkersbedrijven zijn aanwezig om vragen te beantwoorden van nieuwsgierige bezoekers. Naast de rietdekkersbedrijven in Nederland zijn er ook verschillende rietdekkers uit België en Duitsland. Parkeren en Entree zijn beide gratis, het evenement is van 12:00 uur tot 21:00 uur.

Binnenrommelmarkt Harderwijk

Het is ontzettend koud buiten, dus heeft wijkstadsdennen een binnenrommelmarkt georganiseerd. in de Kiekmure in Harderwijk is er van 9:00 uur tot 14:00 uur een overdekte rommelmarkt, waar zo'n 100 kraampjes zullen staan. De toegang voor dit evenement is gratis.

NK Atletiek

Er komen drie sportieve weekenden aan in Apeldoorn. Op 3 en 4 februari begonnen de Nederlands Kampioenschappen van indooratletiek in het Omnisport in Apeldoorn. Het eerste weekend vindt het kampioenschappen van indooratletiek Meerkamp plaats.

Het tweede weekend, 10 en 11 februari is er plaats voor de kampioenschappen van de indooratletiek junioren. Vervolgens vinden de wedstrijden van het indooratletiek senior op 17 en 18 februari plaats. Tickets zijn via de website te krijgen.

Wisent's spotten in Kootwijk

De Amerikaanse bizon heeft een neefje: de wisent. Dit beest is een tijdje geleden uitgezet op het terrein van Staatsbosbeheer bij Radio Kootwijk. De beestjes kunnen bijna drie meter groot worden, daarmee zijn ze een grote verschijning. Elk weekend is er een excursie over het terrein, een mooie mogelijkheid voor mensen om een kijkje te nemen bij dit dier. Zondag 11 februari om 9:00 uur is er weer een fietsexcursie. Meer informatie staat op de website van Stichting Wisent.