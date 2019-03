Weekendtips: culinair rondje, snuffelend langs kraampjes en literaire kroegentocht

Cursiefjes in de kroeg - Dit weekend begint de Boekenweek en in Deventer wordt de kick-off onder andere opgeluisterd door een literaire kroegentocht. Vijf schrijvers trekken langs vijf cafés op de Brink. Ieder half uur duikt er in de kroegen een nieuwe schrijver of columnist op om te vertellen over zijn of haar werk. Bezoekers van de kroegen kunnen zomaar Bart Moeyaert, Alex Boogers, Ellen Deckwitz, Tim den Besten of Franca Treur tegen het lijf lopen.