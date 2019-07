Weekendtips: Eten op rolletjes en cultuur snuiven op zandverstuiving

video De kop is er af voor restaura­tie Drosten­huis in Zwolle, letterlijk en figuurlijk

18 juli ,,Normaal loop je er misschien langs zonder dat je weet dat het er zit. Je hebt kans dat mensen zometeen wel degelijk iets missen. Het is ineens zo'n kale gevel.’’ Projectleider Thom Lijster van Hanzebouw is donderdag begonnen met het weghalen van de attiek van het Drostenhuis en daarmee ook met de restauratie van het pand. De prominente sierlijst bovenaan de gevel aan de Melkmarkt is aangetast door zwam en wordt gerestaureerd. In het monumentale pand waar voorheen Stedelijk Museum Zwolle huisde is een reeks aan achterstallig onderhoud aangetroffen.