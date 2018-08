Weekendtips: feesten met Sieneke en racen met Mario

Er valt dit weekend weer genoeg te beleven in de regio. Meezingen met Nederlandse artiesten in de straten van Zwolle, genieten van films in de openlucht in Apeldoorn of de strijd aangaan tijdens het Mario Kart 8 toernooi. We hebben weer zes weekendtips op een rij gezet:

Stratenfestival

Heb je zin in Nederlandse smartlappen? In de straten van Zwolle is het vrijdagavond feest. Er zijn optredens van bekende en minder bekende Nederlandse artiesten, verspreid door de hele stad. Het hoofdpodium van het Stratenfestival staat dit jaar weer op het Broerenkerkplein. Onder leiding van RadioNL betreden vanaf 19.00 uur allerlei BN'ers het podium. Tijdens het Stratenfestival zijn er onder andere optredens van Tino Martin, Sieneke en Grad Damen.

Openlucht Filmfestival

Filmliefhebbers in Apeldoorn opgelet: vandaag start in stadspark Berg en Bos het VUE Openlucht Filmfestival. Vanavond trapt het festival af met Mission: Impossible - Fallout. Zaterdagavond draait Incredibles 2 en zondag kun je genieten van de film Hereditary. De kassa gaat elke avond om 20.15 uur open. De films starten om 21.15 uur. Per avond is er plaats voor meer dan 2000 man. 500 overdekte zitplaatsen zijn op de tribune. Koop je een kaartje online dan betaal je 10 euro. Aan de kassa betaal je 12,50 euro. Tot en met 25 augustus wordt er elke dag een film vertoond in het stadspark.

Harderwijk Live - Dance Classics Party Request

Liever losgaan op dance classics in plaats van op Nederlandse smartlappen? Dan moet je morgen, zaterdag, op de Markt in Harderwijk zijn. De live band 'Turn Up The 90’s' neemt feestgangers mee terug naar de jaren 90. Pak je neonbroek uit de kast, want ‘Rhythm Is A Dancer' en ‘Rainbow In The Sky’ komen zeker voorbij. Het feest start om 16.00 uur en duurt tot 23.30. De entree is gratis.

Ronde van de Achterhoek

In het oosten van het land stappen amateurs en professionals dit weekend op de wielrenfiets. De amateurs kunnen zaterdag meedoen aan de toertocht. Tussen 08.30 uur en 9.30 uur vertrekken er groepen wielrenners uit verschillende dorpen en plaatsen. De wielerkoers start zondag om 13.00 op de Markt in Groenlo.

Mario Kart 8 toernooi

In het Bonami Spelcomputer Museum in Zwolle wordt zaterdag geracet. Het Mario Kart 8 Deluxe toernooi begint om 12.00 uur in de kantine van het museum. Combineren met het museum bezoeken kan, want na het betalen van de 14 euro entree ben je welkom om mee te doen aan de gamewedstrijd.

Creaspektakel

Wie nog op zoek is naar een creatieve hobby kan zaterdag terecht in de binnenstad van Kampen. Er staan kraampjes die alles op hobbygebied verkopen, maar er zijn ook workshops in de Bovenkerk te volgen. Verder kan er ook een rondvaart gemaakt worden op de Kamper Kogge, een nagebouwd handelsschip uit de veertiende eeuw. Het Creaspektakel begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Kaartjes voor de Kamper Kogge en de workshops kunnen op locatie worden gekocht.