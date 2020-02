Weekendtips: Flevozwammen in Kraggenburg, Snollebollekes in Zwolle en kaarten in Dalfsen met mes én vork op tafel

Zwolle gaat van links naar rechts - Vrijdag 14 en zaterdag 15 februari vindt in de Zwolse IJsselhallen de eerste editie plaats van ‘Groots Zwolle’ een muziekspektakel met een keur aan artiesten, waaronder Freddy Moreira, Jannes, Mental Theo, Snelle, The Party Squad en Tony Junior. Hoe groot de artiesten zijn, ze zullen hoogstwaarschijnlijk echter in de schaduw moeten staan van de grootste cultsensatie van Nederland op dit moment: De Snollebollekes. Zaterdagavond, ergens tussen 23.15 uur en 23.45 uur, zal de feestact uit Best met de klassieker Links Rechts de IJsselhallen laten beven.

Leonardo scherp in beeld - Vrijdag, zaterdag en zondag is in het Zutphense Cinemajestic ‘Leonardo - The Works’ te zien. Dat is een spraakmakende documentaire in de serie Arts in Cinema. Hierin wordt vooral de kunstenaar in Leonardo da Vinci gevierd. In deze ‘Exhibition On Screen’ worden schilderijen van zijn hand in Ultra HD-kwaliteit getoond op een bioscoopscherm. De documentaires bevatten biografieën en exclusieve beelden achter de schermen van musea.