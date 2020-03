Weekendtips: Ga op berenjacht, doe gezelschapsspelletjes en geniet van de natuur in je eigen tuin

weekendtipsVrijdagmiddag, het weekend staat voor de deur! Normaal gesproken het moment om samen met collega's te proosten met een drankje en een bitterbal tijdens de VrijMibo. Of gezellig met vrienden af te spreken om samen te gaan eten. Misschien had je wel een verjaardag gepland staan?

Niks van dat alles tijdens de coronacrisis. We zijn in het weekend op onszelf aangewezen en blijven thuis. Om je toch een weekendgevoel te geven hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet zodat je je niet hoeft te vervelen.

Ga op Berenjacht! Na wedderom een week binnen zitten is het tijd voor de frisse neus en wat beweging. En niet te vergeten, vermaak voor de kinderen. Ga daarom dit weekend in je eigen buurt, wijk of stad op berenjacht! In tienduizenden huizen in Nederland zijn beertjes voor het raam gezet. en met een speciale kaart kun je in je eigen wijk op zoek gaan naar de beren. Beer gevonden? Afstrepen maar!

Spelletje met vrienden en familie. Na een lange wandeling is er niks fijner dan opwarmen - want het wordt koud dit weekend - met een kop thee en gezellige spelletjes aan de keukentafel met de familie. Dus haal de doos Ganzenbord, Triviant, 30 seconds, Risk of Monopoly maar van zolder.

Klussen in huis. Geen spelletjes mens? Maar stoor je je al maanden aan de missende plintjes in de woonkamer. Of wil je al weken die ene kamer schilderen? Geen excuses meer. Alle tijd om te klussen in en rondom het huis dit weekend.

Geniet van je eigen tuin. De natuur mogen we eigenlijk niet meer, maar wat kunnen we komend weekend dan nog wél doen? Geen nood, ook op je eigen balkon, in de tuin of in de wijk is genoeg te zien. 5 tips om van de natuur te genieten zonder dat je het bos in trekt