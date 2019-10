Weekendtips: Hattem vol met chocola en opening schaatsseizoen

WeekendtipsDe barbecue en softijsjes maken deze weken langzamerhand plaats voor erwtensoep of stamppot. Ook aan de evenementen is te zien dat we in de herfst zitten en zelfs al richting de winter gaan. Heb je dit weekend, voor veel mensen in deze regio toch het begin van de herfstvakantie, nog niks te doen? Er zijn voldoende mogelijkheden om je vrije tijd door te brengen. We geven je vast een aantal tips.

IJsselcup en IJstijd bij De Scheg - Het evenement dat als de opening van het nieuwe schaatsseizoen in Nederland geldt, begint morgen op ijsbaan De Scheg in Deventer: De IJsselcup. De gebroeders Mulder, Jan Smeekens en Jutta Leerdam doen bijvoorbeeld ook mee. De start van de schaatswedstrijden is op beide dagen om 18.00 uur en vrij toegankelijk voor toeschouwers. Maar je kunt ook zelf gaan schaatsen! Het IJSTIJD! Festival is zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur op de ijsbaan. Het evenement is om de schaatssport bij kinderen onder de aandacht te brengen. De jeugd kan onder meer meedoen aan races en clinics.

Roots in the Woods Apeldoorn - Niets met schaatsen? Dan is de tiende editie van festival ‘Roots in the Woods’ wellicht iets voor je. Het evenement begint vanmiddag al op hoofdlocatie Het Beekpark in Apeldoorn. Er zijn gedurende het weekeinde verschillende optredens en activiteiten voor de bezoekers. Een bijzonder aspect is dat het evenement ook op andere locaties wordt gehouden: bij Landal Miggelenberg in Hoenderloo en Landal Landgoed ’t Loo bij Oldebroek is zaterdag en zondag is eveneens van alles te beleven.

Olympia’s Tour bij Hardenberg - Olympia’s Tour is de oudste wielerwedstrijd in Nederland. Van oudsher is deze wedstrijd dé opleidingskoers voor de beste amateurs van Nederland en daarbuiten. Dit jaar doen de renners deze regio ook aan. Op vrijdag is Olympia’s Tour rond Twello te vinden en zaterdag rond Hardenberg en Dedemsvaart. De start van de etappe is om 13.30 uur op de Markt in Hardenberg.

Chocoladefestival Hattem - Zo’n zestig chocolatiers komen zaterdag naar Hattem voor het tweejaarlijkse Chocoladefestival. Dat gebeurt met kraampjes, demonstraties, workshops, activiteiten; Hattem is dus voor één dag vol met chocola. Jeroen Kikkert, organisator van het festival en chocolatier bij het chocoladeatelier A3 in Hattem, draait deze week daarom overuren. Waar hij en zijn medewerkers normaal 1 kilo per bonbonsoort maken, gaat het deze week als snel om het vijfvoudige. De elfde editie van het evenement trekt naar verwachting zo’n 25.000 bezoekers. Het festival in de binnenstad, tussen 11.00 en 17.00 uur, is gratis toegankelijk.

Oktoberfest in der Vorstraße - De Voorstraat in Zwolle wordt deze dagen omgetoverd tot een grote ‘Biergarten’, want de verschillende uitgaansgelegenheden houden de allereerste editie van Oktoberfest in der Vorstraße. Iedere avond is er tot en met dinsdag wel een feestje te vieren bij minstens één van de locaties. Vrijdagavond is vanaf 22.00 uur in Bloopers de eerste show. De organisatie hoopt er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Jarige Orchideeën Hoeve trakteert - Het familiebedrijf de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest viert deze periode het 100-jarig bestaan. En dat begint dit weekend. Zo kunnen bezoekers onder andere luisteren naar Caribische livemuziek, wordt het nieuwe Malawi aquarium geopend en trakteert het overdekte park op een reptielenshow met Ferry Torrez. Onder meer meterslange wurgslangen, gevaarlijke schorpioenen en een Teju (hagedissoort) komen voorbij. De reptielenshow van circa 30 minuten wordt zaterdag en zondag gegeven om 11.30, 13.30 en 15.00 uur. Let wel: vol = vol.

Volledig scherm In de reptielenshow bij de Orchideeën Hoeve maakt het publiek onder andere kennis met een vier meter lange tijgerpython. © Foto Orchideeën Hoeve