Weekendtips: Honden, kringloopwinkels en bierfusten

Bierfust rollen op het Veluwse Bierfest

Vorige week kwam het Speciaalbierfestival in Zwolle al in dit overzicht voorbij en dit weekend kunnen bierliefhebbers opnieuw hun hart ophalen in deze regio. In Apeldoorn wordt dit weekend namelijk het Veluws Bierfest gehouden. Drie dagen lang bier drinken met collega's, familie en vrienden. Het is immers oktober. Vrijdag begint het festival met het Bedrijfsfest. Hier kun je met een bedrijf een tafel voor acht personen reserveren inclusief bierpull, bier, eten en entertainment. Op zaterdag en zondag barst het feest dan helemaal los. Op zondag staat bovendien de familie centraal en zijn er onder andere kermisattracties, activiteiten en muziek.

Als klap op de vuurpijl is er dan nog het Kampioenschap Bierfust Rollen. Met een team van vier personen ga je al rollend met een bierfust door een parcours. Het snelste team wint. De prijs? Een eigen feest ter waarde van 1000 euro bij Het Stadscafé in Apeldoorn. Tickets kopen voor het festival doe je hier.

Volledig scherm Bierfusten zullen komend weekend rollend door Apeldoorn gaan. © ANP

Nog meer bier

Op zondag 8 oktober wordt in Zutphen de Nationale Bokbierdag georganiseerd. De horeca uit Zutphen presenteert tientallen verschillende soorten bokbier uit de eigen regio en van bekende brouwerijen. Dit doen ze niet voor een klein groepje fanatiekelingen, maar voor duizenden mensen die doorgaans op dit festival afkomen. Het is dit jaar alweer de 21ste editie. Er is een kinderkermis en er zijn diverse muziekoptredens, van gecoverde liedjes tot Nederlandse hits. Maar deze dag bestaat toch vooral uit het drinken van allerlei soorten bokbier tijdens de Bokbiermarkt. Het festival begint om 12:00 uur 's middags. Een uurtje later begint de tap te stromen. Het festival duurt tot 19:00 uur 's avonds en de toegang is gratis.

Weekend van de Wetenschap

Genoeg over bier, er staat nog meer te gebeuren dit weekend. Dingen waar je beter gewoon nuchter voor kunt zijn. Zo kun je dit weekend ook een kijkje nemen in de wereld van de wetenschap. Tijdens het Weekend van de Wetenschap kun je bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea bezoeken. Op meer dan 250 locaties in Nederland openen organisaties hun deuren voor het publiek. In het Dolfinarium in Harderwijk kun je bijvoorbeeld meer te weten komen over onderzoek naar zoogdieren. En in Nijverdal kun je bij Sterrenwacht Hellendoorn experimenteren in het project 'Science meet Stars’. Kijk voor het volledige programma op de website.

Kringlopen

Het is zaterdag 7 oktober ook de Nationale Kringloopdag 2017. Dit betekent dat het feest is bij ruim 150 kringloopwinkels in Nederland. Naast dat je rond kunt lopen tussen al het servies, stoelen en andere (oude) spullen, is er nog veel meer te beleven. Zo zijn er allerlei activiteiten, waaronder het zoeken naar schatten. Op de website is meer informatie te vinden.

Overal honden