Weekendtips: Kerst Event, shoppen en de Paranormaalbeurs

Einde Serious Request

Apeldoorn stond de afgelopen week helemaal in het teken van Serious Request. Zondag mogen de dj's eindelijk het huis uit en wordt het eindbedrag bekend gemaakt. Tot dan zijn er nog optredens van onder anderen Kraantje Pappie en dj Julian Jordan op zaterdagavond.

Kerst Event Zw olle

In Zwolle kun je jezelf komend weekeinde alvast helemaal onderdompelen in kerstferen bij het Kerst Event Zwolle. Het gaat allemaal om samen zijn volgens de organisatie. Mensen kunnen samen dansen, zingen, een kopje koffie drinken of genieten van de dieren in de kerststal.

Extra kerstkoopavonden

Op veel plaatsen houden de winkels hun deuren langer open, voor de mensen die nog last-minute kerstcadeaus willen kopen. Zo kan je op vrijdag onder andere terecht in Steenwijk, Zwolle en Deventer. Ook kun je dit weekend extra lang shoppen in Kampen, Hardenberg en Apeldoorn.

Paraview Paranormaalbeurs

Heb je vragen over bijvoorbeeld je relatie, gezondheid of werk? Op de Paraview Paranormaalbeurs kun je terecht met dit soort vragen, en je kunt kennismaken met het paranormale. De beurs is op 23 en 24 december in Omnisport in Apeldoorn.

Beekbergse braderie