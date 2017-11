Weekendtips: Klompen, schaatsen en trouwjurken

Trouwbeurs

Geen voetbalshirtjes dit weekend in de supporterslounge van PEC Zwolle, maar trouwjurken. In Hotel Lumen in het IJsseldeltacenter, naast het stadion, wordt komende zondag 12 november namelijk trouwbeurs WeddingFair gehouden. De ideale plek om op ideeën te komen voor een aanstaande bruiloft. Dus ben je nog op zoek naar een trouwlocatie, trouwvervoer, trouwringen, een bruidsjapon, sieraden, bruidsmake-up of bedankjes; dit en nog veel meer is te vinden op de trouwbeurs. WeddingFair in Zwolle duurt van 11:00 tot 17:00 uur en de entree is gratis.

Schaatsmarathon

Hoewel het weer de laatste dagen steeds minder is geworden, ziet het er nog niet naar uit dat we binnenkort kunnen schaatsen. De schaatsfans onder ons kunnen komende zondag toch aan hun trekken komen, want de Deventer IJsclub organiseert die avond een marathon. Iedereen, van jong tot oud, mag meedoen en zij kunnen kiezen uit afstanden van 25 of 40 ronden. Leeftijd en schaatssnelheid maken niet uit. Mocht je komende zondag niet kunnen, dan is er op zondag 10 december een nieuwe kans. Deelname kost vijf euro. Toeschouwers mogen gratis naar binnen.

Klompen in Keijenborg

Volledig scherm Veel klompen in Keijenborg komende zondag. © ANP Veel klompen op straat in Keijenborg komende zondag. In het dorp in de Achterhoek vindt dan namelijk het klompenmakersfestival plaats. Klompenmakers uit de Achterhoek en zelfs uit België en Duitsland zijn present. Tijdens het festival worden wedstrijden gehouden. Wie maakt bijvoorbeeld het beste paar klompen en wie doet dat het snelst? Niet alleen de ervaren ambachtslieden zullen aanwezig zijn, maar ook leerling-klompenmakers. Zij hebben zich aangemeld voor een cursus klompenmaken. Het festival is zondag van 11.00 tot 17.00 uur bij Coens Pannenkoekenhuus aan de Keijenborgseweg, even buiten Keijenborg. De toegang is gratis.

Duin- en veentocht

Voor de wandelliefhebbers onder ons is Apeldoorn dit weekend the place to be, want daar wordt de elfde Kootwijker duin- en veentocht gehouden. Dit is een wandeltocht waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van vijf, tien, vijftien, twintig en vijfentwintig kilometer. De routes zijn grotendeels onverhard en gaan door het bos, langs een zandverstuiving en over de heide. Nordic walkers zijn ook welkom en honden mogen aangelijnd meelopen. Voor rolstoelers en kinderwagens zijn de routes niet geschikt. Deelname aan de wandeltocht kost 3,50 euro per persoon.

Powerliften

En vandaag, morgen en zondag zit het Bosbad in Emmeloord vol met krachtpatsers tijdens het WK Powerliften. Ruim honderd deelnemers uit verschillende landen strijden tegen elkaar in diverse klassen, van -52 kg tot de zwaargewichten van 125+ kg en van onder 19 jaar tot en met 65-plus. Onder de deelnemers zijn er tien uit Emmeloord en Kampen. Het publiek kan deze drie dagen gratis een kijkje komen nemen bij onder andere het bankdrukken en het deadliften.