Weekendtips: Klompenfeest, treinen kijken of toch naar het Stadsfestival?

Britse komiek John Cleese naar Zwolle

10:00 De Britse acteur, komiek en filmmaker John Cleese komt op zondag 3 juni in het kader van zijn ‘The Last Time To See Me Before I Die’-solotour naar Theater de Spiegel in Zwolle. Het optreden is een gezamenlijke productie van Hedon en de Zwolse Theaters.