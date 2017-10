Weekendtips: Muziek, postzegels en reptielen

Duits Deventer

De afgelopen weekenden werden op meerdere plekken in de regio al bierfeesten gehouden en komende zaterdag 21 oktober wordt ook in Deventer een Oktoberfest georganiseerd. In het Havenkwartier worden bezoekers ondergedompeld in Beierse festiviteiten. De organisatie schenkt grote pullen Duits bier, er zijn frieten mit bratwurst en er is een optreden van het Beierse duo Frankenbanda. Dus mocht je alle bierfeesten in de regio al hebben gehad, dan kun je Deventer dit weekend aan dat lijstje toevoegen. Je kunt losse kaartjes kopen of per groep. De avond begint vanaf 19:30 uur.

Voor de actieve 55-plusser

Zaterdag is ook de laatste dag van de 55 Plus 4 Daagse in Zutphen. Het begon woensdag in de Hanzehal. De 55 Plus 4 Daagse is een huishoudbeurs met ruim honderd verschillende stands. Er wordt onder meer aandacht besteed aan wonen en leven, mode en beauty, gezondheid en beweging, reizen en er is een informatieplein aanwezig. Ook is er muziek, show en dans en een horecaplein waar je kunt eten, drinken en uitrusten. Ook kun je een modeshow van modehuis Van Leersum bekijken. Meer informatie over de beurs voor actieve 55-plussers in Oost-Nederland? Check de website.

Dansen in Dalfsen

In Dalfsen kunnen zaterdag de voetjes van de vloer. Dan vindt namelijk de zevende editie van het Vechtdal Blues & Rock festival plaats. Vanaf 21:00 uur gaat het los met optredens van Duketown Slim en In Trouble, met onder andere de bekende Dalfser gitarist Wilko Lindeboom aan boord. Het festival wordt gehouden in de Trefkoele in Dalfsen en brengt een mix van rootsy blues en heavy rock. Voor 7.50 euro kun je deze optredens aanschouwen. Hieronder beelden van één van de eerdere edities:

Postzegelweekend

Ook de postzegelliefhebber komt dit weekend aan zijn trekken in onze regio. Er zijn namelijk twee beurzen in Apeldoorn. In wijkcentrum Het Bolwerk wordt namelijk de postzegel- en muntenverzamelbeurs georganiseerd. En in de Americahal wordt het evenement Postex gehouden. De beurs in wijkcentrum Het Bolwerk duurt zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Volgens de organisatie is dit absoluut geen ruilbeurs. Het andere evenement, Postex, duurt het hele weekend en er zijn collecties uit verschillende landen te zien. Ook is er aandacht voor de jonge verzamelaar. Kijk voor het programma en de tijden op de website.

Overal beesten

Reptielen en insecten, sommige mensen moeten er niets van hebben, terwijl andere mensen juist liefhebber zijn. Die laatste groep kan zondag 22 oktober terecht in de IJsselhallen in Zwolle. Daar wordt namelijk Terraria Zwolle gehouden. Je kunt hier reptielen, amfibieën, spinnen, slangen, knaagdieren en planten bewonderen. Je kunt er zelfs advies krijgen om je eigen terrarium op te zetten en hier zijn materialen voor te vinden. Misschien is het wel handig om dit vooraf te overleggen, mocht je thuis iemand hebben zitten die anders gillend door het huis gaat.