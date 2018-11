Weekendtips: Op Black Friday winkelen tussen lichtbeelden of op zondag ‘lekker retro’ bij Zwitsal

Het is nog nèt te vroeg voor Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Voordat dé feestmaand echt losbarst kunt u nog net even wat andere evenementen bezoeken.

Wat te denken van een sfeervolle koopjesjacht op Black Friday in Deventer? Lekker sjokken van lichtobject naar lichtobject tijdens Deventer Shopping Night.

Voor wie liever pas op zondag naar buiten trekt, is een bezoek aan de voormalige hallen van de Zwitsalfabriek in Apeldoorn een aanrader. Heerlijk de geur van retro-art en vintage-vinyl opsnuiven op het Zeldzaam Mooi Winter Evenement. Nostalgie en creativiteit ten voeten uit.

Deventer Shopping Night

Black Friday wordt bekender en bekender in Nederland. Op koopjesjacht bij ondernemers, die handig op het winkelconcept inspringen met leuke aanbiedingen. In Deventer is er een evenement Shopping Night van gemaakt. Vrijdagavond is de aftrap van het lichtspektakel in de binnenstad. Door het stadscentrum verspreid staan acht grootse lichtobjecten opgebouwd die de sfeer in de koekstad verhogen. Een boom, een beer, een rendier, Scrooge en meer! Ook een perfecte koopavond (tot 22.00 uur) dus voor de zuinige Nederlander van het stempel: kijken, kijken, niet kopen!

Zeldzaam Mooi Winter Evenement, Apeldoorn

Ook heel leuk om overheen te slenteren en rond te kijken is het Zeldzaam Mooi Winter Evenement, zondag in Apeldoorn. Bij de voormalige Zwitsalfabriek kunnen liefhebbers van vintage en retro hier hun hart ophalen. Vooral veel handgemaakte producten zijn er te bewonderen, maar lokale kunstenaars en creatieve ondernemers tonen er ook hun kunstige waren en creatief hergebruikte artikelen. Mooie plek om leuke cadeautjes te vinden. Altijd handig, zo vlak voor cadeaumaand december. En uiteraard zijn er volop hapjes, drankjes, demonstraties en speeltoestellen voor langdurig vermaak voor jong en oud. Geopend van 11.00 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk voor iedereen.

100 jaar einde Belgenkamp Harderwijk

Iets minder zin in shoppen, sjokken en slenteren? Op zoek naar iets meer diepgang in een uitje? Dan is zaterdag Harderwijk ‘the place to be’. Daar wordt vanaf 10.00 uur herdacht dat het 100 jaar geleden is dat het Belgenkamp werd opgeheven. Een expositie met tekeningen en andere voorwerpen die kampbewoners maakten, een herdenkingsplechtigheid op begraafplaats Oostergaarde, foodtrucks, een Belgische carrousel, cabaret, fotopresentaties, Belgische hits en een Belgenquiz. Van 14.00 tot 16.00 uur is het culturele programma op het Bouw & Infrapark, waar het Belgenkamp was.

Vlooienmarkt in geïsoleerde Diamanthal, Balkbrug

De weersverwachtingen zijn niet best dit weekeinde. Wie geen nat pak wil halen door een regen- of (natte) sneeuwbui kan koers zetten naar Balkbrug voor een lekker ouderwetse rommelmarkt. In een gezellige, sfeervol ingerichte, geïsoleerde (warme) hal, de Diamanthal aan de Hoogeveenseweg, kunnen liefhebbers van merendeels gebruikte, overjarige, oude of verouderde goederen op speurtocht naar zaken van hun gading. Ook (boeren)antiek en curiosa, hebbedingetjes en verzamelspullen worden volop aangeboden. Wel op tijd het bed uit, want de rommelmarkt begint zaterdag 24 november al om 8.00 uur en stopt alweer om 13.00 uur.

Concert op Eeuwigheidszondag, Kampen

Niet lopen, niet kopen, niet snuffelen? Alleen lekker zitten en luisteren, onderwijl de ogen voorzichtig sluitend om de muziek zo intens mogelijk door te laten klinken? Op naar het Concert op Eeuwigheidszondag in de Burgwalkerk van Kampen. Zondagavond begint de anderhalf uur durende traktatie voor het gehoor. Dirigent Sander van den Houten, organist Rien Donkersloot, sopraan Simon Delorme, bariton Daniël Vecht spelen een Introduktion und Passacaglia van Max Reger, Stabat Mater van Josef Rheinberger, Troisième Fantaisie van Camille Saint-Saëns en Requiem van Gabriel Fauré. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.

Dansen met de Bereboot, Zwolle