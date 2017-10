Weekendtips: Puffen in Putten en horror in Zutphen

De herfstvakantie in de regio is nu echt voorbij, maar gelukkig hebben we het weekend nog. Voor de mensen die nog geen plannen hebben, kan ons overzicht met weekendtips uitkomst bieden.

Avond met bandjes

In de nacht van komende zaterdag op zondag wordt de klok weer verzet en dat is voor cafés in Zwolle de aanleiding om voor de vijfde keer op rij de Zwolse Bandjes Avond te organiseren. In verschillende cafés in de binnenstad kun je vanaf 21:30 uur genieten van livemuziek. Er doen twaalf bands mee en daarmee is er voor iedereen wat leuks, of je nu graag luistert naar soul, jazz, rock of Nederlandstalig. Bekijk hier het overzicht van de deelnemende cafés en bandjes.

Nacht van de Nacht

Komend weekend wordt ook de dertiende editie van de Nacht van de Nacht gehouden. Op meerdere plekken in Nederland zijn er activiteiten, zo ook in Deventer. Bij de Ulebelt kun je tussen 19 en 22 uur meedoen met een spannende nachtbelevingstocht. Bij een heldere nacht staat een telescoop klaar om de sterrenhemel te bekijken. Je kan uilenballen uitpluizen met de Vogelwerkgroep en nachtdieren bekijken. De entree is vier euro. Opgeven hoeft niet, maar het kan wel via 0570-653437 of info@ulebelt.nl.

Puffen in Putten

Zin in een actief weekend? Doe dan mee aan de 21e editie van de Stoemperstocht in Putten. Deze recreatieve tocht over de Veluwe is komende zaterdag. Mountainbikers kunnen kiezen tussen afstanden van 35, 50 en 70 kilometer. Tijdens de tocht ga je over stukken bos en heide langs Putten, Ermelo en Harderwijk. Op de twee langste tochten kan zelfs een stukje zandverstuiving zijn. De tocht is voor zowel beginnende als ervaren mountainbikers. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 9.00 tot 10.30 uur en kost 5 euro. De startplaats is het clubhuis van de wielerclub aan de Hooiweg 4b in Putten.

Slapen in het museum

Het is dit weekend ook je laatste kans om de tentoonstelling CODA Paper Art 2017 te zien in het CODA Museum in Apeldoorn. Je kunt de kunstenaars ontmoeten, luisteren naar muziek van papier, je eigen kunst maken en kijken naar het papieren theater. Als klap op de vuurpijl kun je blijven slapen in het museum, namelijk op de CODA Camping. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De opbrengst van deze camping gaat naar de actie Serious Request.

Griezelen in Zutphen