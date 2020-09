Weekendtips: Rapper Pjotr, Wim de Vries en Circus Bolalou (helaas, zonder overleden kameel Angeli)

Circus - De optredens lagen maandenlang stil, maar circus Bolalou pakt de draad vanavond weer op in Laren. Het circus strandde daar aan het begin van de coronacrisis. Dit weekend en volgend weekend worden er voorstellingen gegeven, daarna trekt het gezelschap naar Deventer. De optredens zijn helaas wel zonder kameel Angeli, het dier dat onlangs op raadselachtige wijze plotseling het leven liet.

Talentenjacht - Het weekend beginnen met een tv-avond op de bank? Wim de Vries (63) uit Apeldoorn belooft een onuitwisbare indruk te maken met zijn optreden bij The Voice Senior. Hij heeft auditie gedaan met zijn maatje Jan Ratering (70), de opnames zijn al geweest. Of één van de coaches de stoel zal draaien, wil De Vries nog niet verklappen. ,,Ik wil wel kwijt dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren tijdens ons optreden. Alle reden om te kijken.’’

Rapper Pjotr - Voor liefhebbers van een iets jeugdiger talent: rapper Pjotr uit Zutphen treedt zaterdag op in Gerrits Tuin, het tijdelijke buitenverblijf van poppodium Hedon in Zwolle. Oud-leraar Pjotr is één van de vele acts die tot en met 13 september zal optreden in de tuin. Pjotrs single ‘Zonneschijn’ heeft inmiddels bijna 2 miljoen streams en wist de ‘Viral 50 NL’ van Spotify te halen. Daarnaast bemachtigde zijn EP ‘Goed Nieuws’ een plek in de Album Top 100 en heeft de plaat al zo’n 5 miljoen streams.

Volledig scherm Foto's van Gerrits Tuin aan de Willemsvaart in Zwolle, het tijdelijke buitenverblijf van poppodium Hedon in Zwolle. © Van Wonen

Dansles - Zin om zelf in de spotlights te staan? Dan is stijldansen misschien wel iets voor jou. Bij Dansschool Eppink in Deventer kun je zondag gratis meedoen. Komt dat slecht uit? Donderdag 10 september of maandag 14 september behoren ook tot de mogelijkheden. Je moet je vooraf wel even aanmelden.

Koerikoeloem - In een klankinstallatie van windharpen brengen zangers en muzikanten de compositie ten gehore, die gebaseerd is op het gedicht Koerikoeloem van Tjitske Jansen. Deze muziektheatervoorstelling van Miranda Driessen vindt zaterdag plaats bij landschapskunstwerk Aardzee in Zeewolde.

Razzia - Nog meer entertainment in de buitenlucht: vanavond, morgenmiddag en morgenavond wordt de voorstelling Razzia gegeven in park Oldruitenborgh in Vollenhove. Razzia vertelt het verhaal van verzetsheld Harmen Visser, die als politieagent werkte op Urk en later in Vollenhove. Speciaal voor deze voorstelling zijn coronaproof-tribunes gebouwd met rijen die al anderhalve meter afstand hebben.