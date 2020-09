Weekendtips: Rommelen in Meppel, stoom afblazen in Beekbergen en Oeverloos genieten in Zutphen

Stoom afblazen in Beekbergen - Met drie maanden vertraging vanwege het coronavirus, raakt de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) weer op stoom: de oude stoomtrein tussen Beekbergen en Dieren rijdt komende zondag om 10.00 uur en 13.30 de gebruikelijke, koninklijke route, maar dan coronaproof. De reis zal gaan vanaf Museumstation Beekbergen naar Loenen, Eerbeek, Dieren en weer terug. Deze oude, koninklijke lijn is aangelegd in 1887 en 22 kilometer lang.

Volledig scherm De stoomtrein van de Veluwsche Stoom Maatschappij trekt altijd veel bekijks. © GELDERS NIEUWSFOTO 2018

Wandelen over Vreugderijkerwaard - Meer zin om zelf lekker de beentjes te strekken? Laat je zaterdag dan meenemen door de boswachter voor een wandeling door de normaal ontoegankelijke Vreugderijkerwaard. Hij vertelt dan hoe Natuurmonumenten deze uiterwaarde langs de IJssel bij Zwolle beheert en wat de invloed is van de Hereford-runderen die er lopen. De Vreugderijkerwaard is een prachtig Nederlandse rivierenlandschap met uitzicht op het kerktorentje van Zalk, de wandeling duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Volledig scherm De Vreugderijkerwaard. © Natuurmonumenten / Paul van Gaalen

Oeverloos genieten in Zutphen - De organisatie van Festival Oeverloos in Zutphen belooft een ‘heerlijk intiem buitentheaterfestival met mooie theater-, circus-, muziek- en dansvoorstellingen’. Vanwege COVID-19 maatregelen is het festival dit jaar kleinschaliger én veilig, omdat ‘veel artiesten al een huishouden vormen’. Het festival is vandaag begonnen om 11.00 uur en gaat door tot en met zondag 20.00 uur.

Kerktoren beklimmen in Deventer - Een andere leuke manier om de coronakilootjes eraf te krijgen, is het beklimmen van de toren van de Lebuinuskerk in Deventer, zaterdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De smalle spiltrap naar de tweede omgang op 46 meter hoogte bestaat uit 220 treden. Vanaf het hoogste punt heb je prachtig uitzicht over Deventer. De eerste steen van deze kerk werd gelegd in 1459.

Volledig scherm De toren van de Lebuinuskerk in Deventer. © Archief Stentor

Rommelen in Meppel - In Meppel kan je zaterdag tijdens Tafel in de Tuin bij mensen thuis (of op tafels in hun tuin, vandaar de naam) op gaan zoek naar jouw rommelmarktgelukje; tweedehands of handgemaakt. Er zijn maar liefst 147 locaties waar je die verborgen schat kan vinden. Kijk voor meer informatie op de site van Tafel in de Tuin.

Voorstellingen Theaterschool Dronten - Maar liefst drie keer staan ze komende zondag op de planken van de Meerpaal in Dronten: de leerlingen van Theaterschool KARAKTER voor de musical Planga. Om 14.00 uur, 16.00 uur en 19.00 uur nemen de leerlingen van de theaterschool je mee in een stuk waardoor je zaken bekijkt vanuit een perspectief dat je niet zou verwachten.

Volledig scherm De verlichting op het podium van de Meerpaal in Dronten is weer in gereedheid gebracht voor musivals en andersoortige voorstelligen. © Foto Freddy Schinkel

Groene Velden Dagen in Lelystad - Van tuinen in Meppel naar velden in Lelystad, waar ze beweren hét groene nazomer-evenement te organiseren. Onder de noemer Groene Velden Dagen openen tien groene bedrijven in Lelystad zaterdag en zondag hun deuren. Het accent van het evenement ligt op ‘eerlijke producten, ambachtswerk en gezond genieten in een milieuvriendelijke omgeving’.

Zwolle NUlimited - Het festival dat in het pre-coronatijdperk bekend stond als Zwolle Unlimited vindt dit jaar plaats onder een (tijdelijk?) nieuwe, spitsvondige naam: Zwolle NU limited. Van vrijdag tot en met zondag kunnen liefhebbers van storytelling, circustheater, dans, muziek en spoken word terecht langs de historische kade langs de Pletterstraat in het centrum van Zwolle.

Volledig scherm Zwolle Unlimited in 2017: een dolle boel met mensen lekker op elkaar. De versie van dit jaar is een stuk minder uitbundig vanwege de coronamaatregelen en mensen moeten hun eigen strobaal reserveren. © Pedro Sluiter Foto