Weekendtips: schaatsen, een bijenhotel bouwen of naar Edwin Evers

Een bijenhotel bouwen, voor de lol naar Isala of schaatsen. Aankomend weekend is er weer allerlei leuks te doen in onze regio. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij:

Open dag Isala- Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen bij Isala? Zaterdag houdt het ziekenhuis in Zwolle een open dag. Het programma staat in het teken van eHealth, apps, techniek en werken in de zorg. Zo demonstreren medewerkers een operatierobot en is het mogelijk een kijkje te nemen in het gebouw van radiotherapie. Aanmelden voor de open dag kan op de site van Isala.

Bijenhotel bouwen- Tijdens NL Doet is het zaterdag mogelijk om een bijenhotel te bouwen in Ommen. Bij de onlangs vernieuwde bijenstal op de kinderboerderij wordt een bijen- en insectenhotel gebouw om de wilde bijen en hommels ook een handje te helpen. Het hotel biedt overwinteringsplekken aan, maar ook de mogelijkheid aan de wilde bijen om een ‘nestje’ te maken. Voor de klus zijn zes tot acht vrijwilligers nodig.

Smeltfeest- Het schaatsseizoen zit er bijna op en op de ijsbaan van De Scheg in Deventer mag dit niet zonder feest afgesloten worden. Bezoekers wanen zich zondag in de Alpen. Er wordt onder meer gelanglauft op de ijsbaan. Ook worden er clinics gegeven en is er voor kinderen van alles te doen.

Britten Concours - Een recordaantal jonge altviolisten en cellisten hebben zich aangemeld voor de tiende editie van het Britten Concours. Dit concours voor jonge strijkers wordt ieder jaar georganiseerd door de Britten Orkesten in samenwerking met ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Publiek is welkom om te komen luisteren, de toegang is gratis.