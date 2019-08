Weekendtips: start van Zwolse zomerkermis tot de gondelvaart in Belt-Schutsloot

Met hooguit een enkele bui en geregeld zon is het komend weekend prima weer om iets leuks te gaan ondernemen. We zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij.

Zwolse zomerkermis

Van vrijdag 9 augustus tot en met zondag 18 augustus is de binnenstad van Zwolle het decor voor de zomerkermis. Tien dagen is er amusement voor jong en oud. Losgaan in een achtbaan of met de grijpers een knuffelbeer winnen? In Zwolle kan het komend weekend.

Heldersfeest Hellendoorn

Het Heldersfeest dompelt Hellendoorn van zondag 11 tot zaterdag 17 augustus onder in een feestroes. Er zijn veel optredens en leuke activiteiten. Het dorpsfeest wordt gevierd op de Hofmansweide. Daar staan diverse kermisattracties. De week begint met een oecumenische kerkdienst.

Kinderfestival Ermelo

Met draaimolens, springkussens en een stormbaan staat zaterdag in Ermelo het centrum vol met attracties waar kinderen zich een hele dag kunnen vermaken. Op het Pauwenplein laten modellen uit Ermelo hun skills op de catwalk zien. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn activiteiten op zeven verschillende locaties in het centrum.

Gondelvaart Belt-Schutsloot

In Belt-Schutsloot is iedereen al wekenlang druk met de gondelvaart. Vrijdagavond gaan meer dan tien verlichte gondels door het kleine waterdorp. Om 20.00 uur is de afvaart van de gondels en een uur later is de ontsteking van de verlichting. Zaterdag is de prijsuitreiking en wordt de winnaar bekend.

Titom Feest