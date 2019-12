Weekendtips: strobaalklauteren of toch naar een vroege kerstmarkt?

Strobaalklauteren

De Zwolse Stadslanderijen houden zondag 8 december een inloopmiddag op de Dijklandhoeve. Van 13.00 tot 16.00 uur is de strobalenspeelplaats open waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven en ook de boerderijwinkel is te bezoeken. Smul mee van huisgemaakte hamburgers en ander lekkers. Schuif aan bij het vuurtje of geef de schaapjes een knuffel. De boeren hebben extra groenten, vlees, kaas en zuivel meegenomen, dus wie tussen de feestdagen door even gezond wil doen, is er ook van alles te halen.

Vrijdenkers

Vrijdenkers en dwarsdenkers die helemaal klaar zijn met alle gedoe over kleuren van paarden of pieten zijn op hun plek in Deventer. Daar is het Brecht Festival, met voor elk wat wils. Jan Terlouw Junior treedt bijvoorbeeld op, maar op allerlei plekken in de stad zijn voorstellingen en optredens. Wie in kleuren wil blijven kan bijvoorbeeld naar de Regenboogmiddag in de Schouwburg.

Modderracen

Wie even lekker wil genieten van racende fourwheeldrives in de modder, maar zelf langs de zijlijn wil blijven moet naar Heerde. Daar opent het winterseizoen met de Hannibals wintertreffen. Auto's in bijna verticale posities naar boven of naar beneden en gratis toegang, dat belooft een spektakel te worden.

Midwinter

Gewoon lekker even een frisse neus halen is natuurlijk altijd een optie. Zo is in Brummen de speciale Midwinterwandeling. De Vrienden van het Harmonie Orkest Brummen stellen traditiegetrouw een wandeltocht samen om geld in te zamelen voor de harmonie. Onderweg op de 5, 10 of 15 kilometer is er van alles te beleven. Er zijn kampvuurtjes, verhalenvertellers, marshmallows en midwinterhoornblazers.