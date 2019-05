Weekendtips: theaterfietstocht, stuntende para’s, Mozart-missen, klassieke auto’s en festivalvertier

Met temperaturen rond de 19 graden zijn de omstandigheden dit weekeinde prima om er in de regio op uit te trekken. Genieten van klassieke auto's, kijken naar para's die bij bosjes uit de lucht vallen, een festival bezoeken of meedoen aan een theaterfietstocht langs de IJssel. Het kan allemaal. We zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij.

Daan Keulen genoot vorig jaar van zijn deelname aan de Miglia Daventria. Daan reed mee met Frans Holleman. © Archieffoto HISSINK

Miglia Rally - Liefhebbers van fraaie auto’s komen zaterdag aan hun trekken bij de Miglia Daventria Rally. Circa 120 klassieke auto’s doen mee aan deze rally vanuit Deventer verdeeld over een sport-, tour- en sponsorklasse. In de sponsorklasse rijden twintig jong gehandicapten mee. Alle wagens - onder meer van de merken Rolls Royce, Jaguar, Triumph, Bentley, Aston Martin en Alfa Romeo - zijn vanaf 16.30 uur te bewonderen op het Grote Kerkhof in Deventer.

Shark Boogie - Is de naam van een meerdaags internationaal para-evenement op Teuge Airport. Tussen de 150 en 200 parachutisten uit een groot aantal landen doen hieraan mee. Naast formatiespringen staat ook ‘freeflying’ op het programma waarbij para's onder meer met hun hoofd naar beneden of in zithouding springen. Publiek is alle dagen van ‘s ochtends tot ‘s avond welkom om dit gratis toegankelijke luchtspektakel te aanschouwen. Dit kan bijvoorbeeld vanaf het terras van het organiserende Nationaal Paracentrum Teuge.

Naar Huys Festival - Live-muziek, fooddtrucks, workshops, speciaalbieren en activiteiten voor kinderen. Op het Naar Huys Festival aan het Almelose Kanaal 23, vlakbij Park de Wezenlanden, staat dit zaterdag allemaal op het programma. De organisatie is in handen van de Scouting Huysmangroep III, die ook zorgt voor uitdagende activiteiten. Muziek is er tijdens de festivaldag van de formaties Harvest en The Termites.

IJsseltheaterfietstocht - Deze tweedaagse familiefietstocht in het IJsselgebied tussen Zwolle en Deventer, met onderweg theater-, dans- en muziekoptredens, trekt jaarlijkse vele honderden deelnemers uit het hele land. Opstappen kan zaterdag in Olst, Wijhe en Veesen en zondag komt hier Wesepe bij. Fietsers trekken beide dagen door de gemeenten Olst-Wijhe, Heerde en Epe. De routes zijn circa 30 kilometer. Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op:

Mozart in Zutphen - ‘Een wereldprimeur in Zutphen’, jubelt de organisatie van Mozart in Zutphen. Alle 18 missen van de beroemde Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) worden tot en met zondag uitgevoerd door 18 koren. Dit gebeurt in de Walburgiskerk. Het Parnassus Ensemble, bestaande uit professionele musici van het Gelders Orkest, ensemble Combattimento en het Meander Kwartet, begeleidt de koren tijdens alle concerten. De bijzondere concertreeks is donderdag begonnen en beleeft zondag zijn finale.