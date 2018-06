Weekendtips: tijdreizen in Deventer of shoppen op de Ibiza Markt in Zwolle

Wie nog niet weet wat te doen dit weekend, kan in de regio alle kanten op. Van tijdreizen in Deventer tot struinen over braderieën en marktjes. Of gewoon lekker zitten en kijken naar circusacts en luisteren naar de oorsprong van de inspiratie van bestseller-thrillerauteur Karin Slaughter. Zes tips voor een divers weekend.

Gruwelen met Karin Slaughter

Voor de minder tere zieltjes onder ons, schrijft Karin Slaughter al jarenlang zenuwslopende thrillerbestsellers. Vanavond wordt ze tussen 19.30 en 21.30 uur bij Boekhandel Praamstra aan de Keizerstraat 2 in Deventer geïnterviewd door de Deventer thrillerauteur Almar Otten. Wie een tientje entree betaalt, kan haar ook het hemd van het lijf vragen: waar haalt ze die gruwelijke inspiratie toch vandaan?

'Back to the future'

Met de viering van de Deventer stadsgeschiedenis van 1250 jaar, is een reis door de tijd geen verkeerde weekendbesteding. Het kan 'letterlijk' met de nieuwe app 3Deventer, waarmee oude gebouwen en herkenningspunten in 3D in het huidige stadsbeeld worden geprojecteerd. Staat er zomaar ineens een forse tweede stadsmuur langs de IJssel. Museum de Waag lanceert zondag de app tijdens de opening van de tentoonstelling Deventer 1250 jaar, waarna er volop gestruind kan worden.

Braderie

Ook in Apeldoorn kan gestruind worden, zaterdag al. In de Asselsestraat is de Summerfair met tal van activiteiten en in Winkelcentrum Hart van Zuid is de laatste dag van de braderie en de kermis.

Circus

Wie liever zit dan struint, kan zijn ogen uitkijken bij de voorstellingen van Circus Renz aan de Voorwaarts in Apeldoorn. Vanavond om 17.00 uur, zaterdag om 15.00 uur en zondag om 14.00 uur. Kaartjes kosten 10 euro voor kinderen en 15 euro voor volwassenen en zijn ter plekke te koop.

Sneak peek

Waar van de historie ook wat hedendaags is gemaakt, is in Zwolle bij de voormalige Watertoren aan de Turfmarkt. Nijhuis Bouw verbouwde de leegstaande, met een dikke muur omhulde voormalige watertoren tot een luxe appartementencomplex. Zaterdag is er open huis, ook voor mensen die 'wel willen kijken, maar niet kopen'. Tussen 10.00 en 15.00 uur.

Ibiza baby!