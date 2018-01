Weekendtips: Toneelstuk met topcast, kartbeurs in Lelystad en Go Ahead Eagles

Geen zin in weer een weekend bankhangen? Dat is ook nergens voor nodig. Met deze weekendtips zorg jij ervoor dat je genoeg activiteit in je weekend hebt.

Vastgoed B.V.

Een toneelstuk met een topcast. In dit stuk vertellen Huub Stapel, Jörgen Raymann, Frederik Brom, Daniël Cornelissen, Jelle de Jong en Anton de Bies een humoristisch verhaal over de makelaarswereld. Zeven mannen die elkaar op slingse, sluwe en vooral komische wijze de tent uit vechten. En elkaar proberen te belazeren, naaien en bedonderen. Vastgoed B.V. is een noodlijdend makelaarskantoor. Alleen de beste verkopers kunnen blijven. De rest valt af en ontvangt zijn ontslag. Verkopen is een vak. Want als de klant nee zegt, begint de verkoop pas echt. Als je dat niet begrijpt heb je helemaal niks te zoeken in makelaarskantoor Vastgoed B.V.

Op 13 januari vanaf 20.00 uur te zien in Zwols theater De Spiegel.

Vogelbeurs Zwolle

Vogelbeurs Vogel 2018, voorheen te bewonderen in Apeldoorn, is naar Zwolle gehaald. 1.300 vogelliefhebbers zijn met zo'n 12.000 vogels richting de IJsselhallen gekomen om hun gevleugelde vrienden te laten zien en om in de prijzen te vallen. Voor degene die juist nog een duif, papegaai of kleine cubavink zoekt, is er achter in de zaal een verkoopgedeelte ingericht.

De beurs is van 11 tot 14 januari geopend.

Go Ahead Eagles hervat competitie

Go Ahead Eagles begint aan de tweede helft van de competitie en doet dat niet tegen de minste tegenstander uit de Jupiler League. De ploeg van trainer Jan van Staa reist vanavond af naar Nijmegen voor de competitiewedstrijd tegen NEC, de huidige nummer twee van de Jupiler League. Go Ahead Eagles treedt aan met de vier aanwinsten die het de afgelopen weken naar Deventer haalde. Daarmee start het met een compleet gerenoveerde verdediging. De aftrap van de wedstrijd is om 20.00 uur in De Goffert.

Volledig scherm NEC - Go Ahead Eagles (1-2) in het seizoen 2016-2017 (eredivisie). © Pro Shots

Kartbeurs in Lelystad

In een kart begon de veelbelovende carrière van Max Verstappen en nu racet hij wekelijks rond in bloedsnelle Formule 1 bolides. Ben jij de nieuwe Max Verstappen? Kom dan dit weekend naar de Nederlandse Kartbeurs in Lelystad, georganiseerd door Kartcentrum Lelystad. Tijdens deze tweedaagse kartbeurs kunnen bezoekers zich onderdompelen in de snelle wereld van de kart- en autosport. Op de beurs worden onder meer de nieuwste kartmodellen en motortuners, kart- en autosportbonden getoond. Coureurs zullen ook aanwezig zijn. De beurs is een aankondiging van het nieuwe seizoen. De Nederlandse kampioenen worden dit weekend gehuldigd. Er is ook ruimte voor bezoekers om tegen een laag tarief te racen en wedstrijdkarts te testen.

Bruidsbeurs 'Ja ik wil'

Is het binnenkort jullie 'grote dag'? Kom dan naar Bruidsbeurs Ja ik wil om juist van die dag dé perfecte trouwdag te maken. De beurs wordt al weer voor de negende keer gehouden met vele standhouders en twee bruidsshows. Op zondag 14 januari kunnen jullie van 12 tot 17 uur Charme Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren (gemeente Apeldoorn) bezichtigen. Op de beurs kunnen jullie alvast de sfeer (en de keuken) proeven en wordt een modeshow gehouden waar modellen zich in bruidsmode laten zien (van 13.30 tot 16.00 uur). Verder kunnen jullie terecht bij ruim 30 standhouders.