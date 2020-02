Weekendtips: van apenkooien tot zotternij, en van vechtsportgala tot hemels orgelspel

Het weekend biedt liefhebbers van carnaval een overvloed aan optochten en andere zottigheid. Maar ook voor serieuzer vertier is er genoeg te beleven. Van de uitbundige grote Sallandse carnavalsoptocht tot een rustgevende orgelspeelmiddag, of van een vechtsportgala tot apenkooien voor volwassenen. Inspiratie genoeg dus!

Bonte stoet door Stöppelburcht - Een van de grootste optochten boven de rivieren is de grote Sallandse carnavalsoptocht, die zich zondagmiddag vanaf 13.00 uur door Raalte alias de Stöppelburcht slingert. Voor kinderen is er zaterdagmiddag om 13.30 uur al een bonte stoet door het centrum. Zondagmiddag zijn er maar liefst 68 inschrijvingen, met de beste wagenbouwers uit de wijde regio, maar ook kleurrijke groepen, duo's en eenlingen. De prijsuitreiking is vanaf 16.30 uur in residentie ‘Den Vergulden Kater’, ofwel De Leeren Lampe aan de Almelosestraat.

Knokpartijtjes verwacht in Steenwijk - In Rabotheater de Meenthe in Steenwijk is zaterdag de tiende editie van het vechtsportgala The Battle Under the Tower. Vanaf 18.00 uur zijn er meer dan twintig partijen. Hoogtepunt van het programma is het duel om de wereldtitel in de klasse K1, met technieken uit het thaiboksen, taekwondo, karate, kung-fu, kickboksen en het traditionele boksen van de WTFC. Koos Wessels Boer uit Koekange verdedigt zijn wereldtitel tegen Stefan Leko.

Orgelspeelmiddag in Bergentheim - Ook al voor de tiende keer houdt Tinus Broekroelofs zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur een orgelspeelmiddag. Daarbij is het altijd weer een verrassing wie er komt spelen. De toegang in Broekroelofs’ Muziekschuurtje aan de Van Rooijensweg 4 in Bergentheim is gratis.

Heel seizoen speelboerderij Malkenschoten in Apeldoorn voor 10 euro - Bezoekers van Speelboerderij Malkenschoten betalen dit seizoen voor een dagkaart dezelfde prijs als voor een jaarkaart. Voor 10 euro per persoon mag je een jaar lang de kinderboerderij onbeperkt bezoeken. Vorig jaar kostte een dagkaartje nog 7,50 euro en een seizoensabonnement 19,90 euro. Nu is de dagentree van een tientje meteen ook goed voor een heel seizoen (tot 15 november) onbeperkt bezoek, na online aanmelding bij de speelboerderij. Malkenschoten is elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur.