Weekendtips: van cultuur snuiven in Zwolle tot griezelen in 'Zweinstein'

Griezelen in ‘Zweinstein’ bij Beekbergen, in actie komen voor kinderen of toch cultuur snuiven in Zwolle? Het is komend weekend lekker weer om iets in de buitenlucht te ondernemen en er is in de regio voldoende leuks te doen. Een aantal uitgaanstips staan hier op een rijtje.

Zwartsluis onder Zeil - Met de voorspelde zon lonkt het terras. Zwartsluis ligt de komende dagen vol met ronde- en platbodemjachten en dus is deze havenplaats een geschikte plek om met mooi uitzicht in de zon een biertje of andere versnapering te drinken. Wie de schepen bij het tweejaarlijkse Zwartsluis onder Zeil wil zien moet wel goed opletten, aanstaande zondag rond 12.00 uur vertrekken ze namelijk alweer.

Kasteel ‘Zweinstein’ Beekbergen - Altijd al een ritje willen maken op een bezemsteel? Het kasteel op Parc Spelderholt bij Beekbergen verandert een weekend lang in ‘Zweinstein’ tijdens een Harry Potter-evenement. Er zijn acteurs aanwezig die gespeeld hebben in de films. Kaarten voor de ‘Magical Castle Edition’ kosten 17,50 euro. Wees snel als je er bij wilt zijn, want in Beekbergen kunnen per dag maximaal duizend bezoekers terecht.

Nacht van het Kind - In Emmeloord kan in actie gekomen worden voor kinderen. De gezamenlijke omroepen in de Noordoostpolder houden zaterdag een twaalf uur lange radiomarathon. In de Poldertoren zamelen ze geld in voor goede doelen die kinderen ondersteunen, zoals Kika en Edukans. 1 juni is de Nacht van het Kind en blijven honderden kinderen wakker om in actie te komen voor kinderen die het minder goed getroffen hebben.

Zwolle Unlimited - De Zwolse kades zijn verlicht in sprookjesachtige kleuren bij Zwolle Unlimited. Bij de Thorbeckegracht kan het hele weekend genoten worden van verhalen, theater en muziek. Alle activiteiten gaan door tot zondag 21.00 uur. Het culturele festival is gratis toegankelijk, maar na alle optreden vraagt de organisatie een bijdrage van het publiek. Bepaal dus zelf of je het iets waard vond.

Deventer Zomerkermis - Geen zin in cultuur snuiven, maar wil je wel graag iets ondernemen? Dan is de kermis in Deventer wellicht iets voor jou. In een van de ruim 75 attracties kan de adrenaline door je lijf gieren. De attracties staan in de Deventer binnenstad op De Nieuwe Markt, Grote Kerkhof en Brink. Waaghalzen kunnen Deventer van grote hoogte bekijken in de Mega Booster en anders is een oliebol eten misschien een optie.

Oldtimer Festival Vollenhove - Liefhebbers van oude voertuigen opgelet! Van 10.00 tot 17.00 uur is Vollenhove zaterdag ‘the place to be’ voor mensen die gek zijn van auto’s die lange tijd niet gemaakt zijn. Bij het Oldtimer Festival Vollenhove op vakantiepark ‘t Akkertien is een braderie, rommelmarkt, show van oude tractoren en zijn brommers, motoren en oldtimers te zien. Onder meer het Vollenhoofsch Visserskoor treedt op.