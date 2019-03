Weekendtips: van helleborus in de polder tot de klokken horen luiden in Zwolle

Komend weekeinde mag dan een uurtje korter duren dan normaal, toch valt er nog volop te beleven. Variërend van bloeiende kerstrozen in honderden varianten in de Noordoostpolder, tot het ambachtelijk luiden van de vier monumentale klokken in de Zwolse Peperbus. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij.

Laatste Open Helleborusdagen - De Stekkentuin in Espel houdt vandaag en morgen de laatste van een serie Open Helleborusdagen. Wies Voesten ontvangt tussen 10.00 en 17.00 uur tuinliefhebbers die haar honderden soorten kerstrozen, zoals de helleborus wordt genoemd, willen bewonderen. In haar kleurrijke borders bloeien ook cyclamen, sneeuwklokjes, irisjes, narcissen, krokussen en andere voorjaarsbloeiers volop. Maar op geen enkele plek in de wijde regio zijn zó veel bloeiende helleborussen te zien. De entree en koffie zijn gratis.

Apeldoorns oorlogsmuseum - De jonge verzamelaar Barry Orie opent morgen zijn oorlogsmuseum 'War History 055'. In een schuur bij zijn woongroep aan de Loolaan 44 in Apeldoorn heeft hij zijn bijzondere oorlogsverzameling uitgestald. Vanaf zaterdag 30 maart zijn bezoekers om de twee weken welkom in het museum, tijdens elk oneven weekend op zaterdag en zondag van 11.30 tot 17.00 uur. Er zijn onder meer Duitse en Amerikaanse uniformen te zien, munitiepatronen, gasmaskers, helmen en medailles. In de tuin heeft hij een kleine loopgraaf uitgegraven.

Zwols klokkenluidersgilde - Het Zwols klokkenluidersgilde St. Michael heeft een druk weekeinde voor de boeg. De vier oude luidklokken in de Onze Lieve Vrouwentoren alias de Peperbus worden drie keer handmatig geluid. Het vijftien luiders tellende gilde verzorgt bij toerbeurt luidingen, waarvoor ze elke keer bijna 200 treden in de toren van de Zwolse basiliek moeten beklimmen. Morgen om 16.50 en 19.50 uur klinken respectievelijk twee en drie klokken, zondag om 15.55 uur vóór het begin van ‘Zingen onder de Peperbus’ worden alle vier luidklokken die gewijd zijn aan de heiligen Michaël, Maria, Christoforus en Antonius geluid. De aan de Zwolse stadspatroon Sint Michaël gewijde klok is in 1714 gegoten, de andere drie dateren uit 1929 en 1939.

Deventer Modelspoordagen - De Model Spoor Club Deventer houdt morgen en zondag van 10.00 tot 16.00 uur twee open dagen in het kader van de Landelijke Modelspoordagen. In het clubgebouw aan de Nijmegensestraat 9D zijn vier modelspoorbanen te zien, in diverse formaten. Voor de jeugd is er een speciale nieuwe baan waarmee zij aan de slag kunnen, ook zijn er demonstraties huizen- en bomenbouw. Bezoekers kunnen ook hun eigen 'rijdend materieel’ meenemen voor controle en onderhoud. Entree 3 euro, voor kinderen tot 10 jaar 1 euro.