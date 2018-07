Weekendtips: van lichtjesfestijn in Apeldoorn tot Hollandse hits in Harderwijk

Genieten van feeërieke taferelen in Apeldoorn, ontspannen struinen langs talrijke kramen in een Deventer plantsoen, je in Zutphen verwonderen over indrukwekkende foto's en ongegeneerd meezingen met levensliederen in Harderwijk. Dit en meer staat op de weekendagenda. Met het mooie zomerweer is het beslist geen straf erop uit te trekken.

Lumido Lichtjesfestival

Rondom de bosvijver in Natuurpark Berg & Bos in Apeldoorn kunnen bezoekers vanavond voor het eerst deze zomer genieten van het Lumido Lichtjesfestival. De shows zijn om 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 en 23.30 uur. Er is een nieuwe show rond Do de Dolfijn. Herman van Veen schreef dit sprookje en sprak het in. Lumido is elke vrijdag- en zaterdagavond tot en met 18 augustus te bezoeken. Het park is geopend van 20.30 uur tot middernacht. Entree: €7,50 (online €7 euro), kinderen tot en met 5 jaar gratis. Gondelvaart: € 3,50 per persoon (online € 3 euro).

World Press Photo

De internationale fototentoonstelling World Press Photo 2018 is te bewonderen in de Zutphense Walburgiskerk. De expositie bestaat uit ruim 160 indrukwekkende persfoto's van fotografen uit de hele wereld. World Press Photo 2018 is deze vrijdag en zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur te bekijken en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. De expositie duurt tot en met 29 juli en is ook op doordeweekse dagen toegankelijk. Entree: Volwassenen: €5 euro en kinderen tot 12 jaar gratis.

Zeldzaam Mooi Festival

Dit festival in het Worpplantsoen in Deventer beleeft zondag zijn vijfde editie. Publiek kan vanaf 11.00 uur langs 75 kramen struinen, eten en drinken bij fooddtrucks en genieten van optredens. Mannen kunnen zich laten scheren door de Heeren Scheersalon. Er zijn workshops en demonstraties waaronder het leren maken van een handboog. Voor kinderen is er onder meer een springkussen en mega-zeepbellendemonstraties. Het gratis festival duurt van 11.00 tot 19.00 uur.

​Open Tuinenweekend

De Sallandse afdeling van Groei en Bloei houdt zaterdag en zondag haar jaarlijkse Open Tuinenweekend. Een aantal enthousiaste tuinliefhebbers in onder meer Raalte, Dalfsen, Heeten en Heino stelt zaterdag en/of zondag zijn tuin open voor publiek. De deelnemers en hun adressen zijn te vinden op: https://salland.groei.nl/index.php?id=3072 . De tuinen zijn op genoemde dag(en) te bezoeken tussen 10.30 en 16.00 uur. De entree is gratis.

KijkKastKunstRoute

In etalages van Ruurlose centrum-ondernemers tonen Ruurlose kunstenaars vanaf vandaag tot en met 16 augustus hun fraaiste werken. Zij doen dit in het kader van de veertiende KijkKastKunstRoute. Organisator is de Kunstkring Ruurlo. Het aanbod varieert van schilderijen tot keramiek en van beelden, foto’s tot textielkunst. Tijdens werkdagen is op de bovenverdieping van het Kulturhus aan de Nieuwe Weg 5 tussen 09.00 en 17.00 uur een overzichtstentoonstelling te zien.

Harderwijk Live 'Hollandse Hits'