Weekendtips: Van nostalgische schaatsshow tot concert voor kankeronderzoek

Dansen tegen kanker - Zondag 23 december kun je losgaan bij ‘t Cafeetje van Marja aan de Hoofdstraat in Apeldoorn en tegelijkertijd een goed doel steunen. Dan wordt namelijk de eerste editie van Swing to Fight Cancer georganiseerd. Er zijn optredens van onder andere Tomaz Pattiapon & Friends, MONO, BlueZzFighter, Will Dolman, JayVeeBand, Grace & Elroy - RoyCe, Guus Essers Band en Golden Years. Tickets kosten 12,50 euro. De opbrengst van het concert is voor het Oncologie Fonds van het Radboudumc in Nijmegen. Het geld komt op die manier ten goede aan onderzoeken naar nieuwe behandelmethodes en medicijnen tegen kanker.

Modelspoorbeurs - Liefhebbers van modeltreinen kunnen komend weekend hun hart ophalen in Zutphen. Daar wordt zaterdag en zondag namelijk een modelspoorbeurs gehouden. In de Hanzehal zijn handelaren uit binnen- en buitenland aanwezig en kun je je nieuwste exemplaar aanschaffen of je oude modeltrein ruilen. Ook zijn er demonstraties, is er een workshop en zijn er activiteiten voor kinderen. De hal is open tussen 10:00 en 16:00 uur. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen, volwassenen betalen 8 euro.

Kerst in Kampen - En het zal je niet verbazen, maar komend weekend staan er ook de nodige kerstactiviteiten op het programma. Zo wordt in Kampen het jaarlijkse festival Kerst in Oud Kampen gehouden. Het evenement, dat van 16.00 tot 21.00 uur duurt, wordt dit jaar voor de negentiende keer georganiseerd en trok de laatste jaren veel bezoekers. Dit jaar zal de focus op licht liggen. Dat komt onder andere tot uiting in de grootste verlichte kerstbal van Overijssel en lasershows. Ook zal er muziek in de straatjes van Kampen te zien en te horen zijn.

Schaatsen in klederdracht - In Harderwijk binden ze zaterdag de ijzers onder. Op de IJsbaan op de Markt in Harderwijk zal dan namelijk een nostalgische schaatsshow gehouden worden. Schoonrijders zullen in klederdracht hun kunsten vertonen. Er zijn op verschillende tijden shows, zodat iedereen de schaatsers kan bekijken. Om 12.45, 15.00, 17.00 en 18.45 uur gaan ze het ijs op.