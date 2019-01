Weekendtips: van rondjes draaien op het ijs tot luisteren naar Vuur en Verzet

Schaatsnacht

De zestiende editie van de Schaatsnacht wordt op zaterdagavond 12 januari verreden op IJsbaan de Scheg in Deventer. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen een tocht van 25 kilometer schaatsen. Volwassen hebben de keuze tussen 50, 100 of 150 kilometer. Het ijs zal ieder uur worden gedweild, meldt de organisatie, en voor de rijders is er wat lekkers. De avond vindt plaats in het laatste weekeinde van de zogenaamde MidWinterWeken. Belangstellenden kunnen zich hier inschrijven.

Bijzondere lading

Trailerfabrikant Broshuis uit Kampen organiseert zaterdag voor de vijfde keer het zogenaamde Broshuis Event, een uit de kluiten gewassen familiedag waar vorig jaar tienduizend bezoekers op af kwamen. Van 10.00 uur tot 17.00 uur pakt het familiebedrijf uit met allerlei activiteiten en demonstraties. Daarvoor komen zo’n honderd vrachtwagens met speciale opleggers voor zwaar transport vrijdagavond al naar Kampen. Met daarop de bijzondere lading waarvoor ze zijn ontworpen; van een 150 ton zware heimachine tot een compleet chalet. “Als je wilt zien wat er ‘s nachts allemaal over de weg wordt gesleept, moet je hier komen kijken”, aldus marketingmanager Jelke de Jong namens het bedrijf dat inmiddels een omzet heeft van 65 miljoen euro en 360 werknemers telt.

Exotische duifjes

‘Het belangrijkste vogelfestijn ter wereld’, noemt de organisatie van siervogeltentoonstelling Mondial hun vogeltentoonstelling die vrijdag, zaterdag en zondag plaatsvindt in de Zwolse IJsselhallen. Drie dagen lang kunnen vogelliefhebbers zich van 09.00 uut tot 17.00 uur vergapen aan ongeveer 25.000 vogels uit meer dan 25 landen. ‘De tentoonstelling is de place to be voor iedere vogelliefhebber in Nederland, maar ook voor bezoekers vanuit de hele wereld', stelt de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Er zullen onder anderen kanaries, parkieten, papegaaien, kleinere tropische vogels, exotische duifjes en Europese vogels te bewonderen zijn.

Nieuwjaarsconcert

Dronten is nog geen Wenen, maar ook in de lager gelegen polder wordt al tien jaar een traditioneel nieuwjaarsconcert verzorgd. Zaterdag vindt dat plaats, in de Meerpaal. Amor Musae uit Swifterbant, Harmonie Eendracht uit Dronten en Maris Sonores uit Biddinghuizen verzorgen dat gezamenlijke nieuwjaarsconcert met uiteenlopende muziek. Van marsen en walsen tot pop en klassiek. Klapstuk van de avond: een groot orkest, samengesteld uit de drie verenigingen.

Sporen zoeken

Het hele weekeinde worden er natuurwandelingen gehouden, bijvoorbeeld zondag in het Reestdal. Landschap Overijssel verzorgt dan een interessante excursie waarbij een deskundige natuurgids al wandelend vertelt over de verschillende sporen die in dit natuurgebied te vinden zijn. De wandeling start om 13.30 uur vanaf Bezoekerscentrum De Wheem in Oud Avereest (Balkbrug). Kosten voor deze excursie bedragen 3 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen. Donateurs van Landschap Overijssel en de andere Landschappen wandelen op vertoon van hun donateurspas gratis mee.

Tisvrijdag

De tweede vrijdag van de maand staat voor de deur. De vaste avond waarop in Apeldoorn Tisvrijdag plaatsvindt, een stapavond voor 25-plussers. Voor deze tweede editie wordt lunchroom annex wijnbar Rembrand omgetoverd tot een danscafé. Het feest, dat op social media bekend staat onder de hashtag #TIV, begint om 19.00 uur en kost vijf euro. Feestgangers dienen echter voor 21.00 uur binnen te zijn, want dan gaan de deuren dicht en begint de DJ te draaien.

Vuur en Verzet