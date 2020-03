Weekendtips: Volle man, vrouwendag en voorbijvliegende wielrenners

WeekendtipsNog even bikkelen en dan is het 17:00 uur: het weekend komt dus dichterbij. Heb je je agenda al volgepland of moet je nog plannen maken? Doe inspiratie op in ons overzicht met weekendtips.

Vrouwendag Zwolle - Deze zondag is het Internationale Vrouwendag en ook in Zwolle wordt dat gevierd. In dit geval al op zaterdag. Het thema is dit jaar ‘vrijheid'. Bij Eureka Zwolle aan het Assendorperplein kunnen mensen gratis langskomen om samen te eten, te praten en te dansen. Ook kunnen mensen die dat willen op een open podium vertellen hoe zij vrijheid beleven.

Volle maan - Altijd al een keer willen wandelen onder een bijna volle maan? Dan moet je zaterdagavond koers zetten richting Zeewolde, waar dan een vollemaanwandeling wordt gehouden. Volgens de organisatie gaan deelnemers de schemer, de duisternis en de geluiden van het bos horen, voelen en ruiken. De tocht begint aan de Dasselaarweg in Zeewolde en kost vijf euro.

Tussen de planten - De perioden van lente en zomer moeten nog komen, maar je kunt je dit weekend al onderdompelen in planten. In De Stekkentuin in Espel (gemeente Noordoostpolder) kunnen mensen vanaf dit weekend de bloeiende helleborussen aanschouwen. Dit gaat overigens nog de hele maand door. Tijdens de speciale open dagen kunnen mensen rondwandelen langs de planten en verschillende schilderijen bekijken.

Bar-End 9th Wave Bike Marathon – Goed nieuws voor mountainbike-fans, want voor de derde keer organiseert de Mountainbikeclub Bar-End uit Apeldoorn zaterdag de Mountainbike Marathon. De deelnemers leggen een afstand af van 70 kilometer of 105 kilometer. Ook dit jaar is er een bergklassement dat is geregeld door 9th Wave Cycling. Zij stellen daarvoor prijzen ter beschikking. Mocht je willen kijken, dan is het handig om voor 10.00 uur aanwezig te zijn. De hele marathon (105 kilometer) begint namelijk rond 10.00 uur en de halve marathon (70 kilomter) start om 10.10 uur. Mocht je geen genoeg krijgen, dan is er zondag nog de Mountainbike toertocht (35 kilometer of 55 kilometer). Deze afstanden starten tussen 09.00 uur en 10.30 uur.

Kindersterrenkijkavond – Houd jij ervan om naar sterren te kijken? Kom dan zaterdagavond 7 maart naar de sterrenwacht. Daar is namelijk de kindersterrenkijkavond. In het Astro Theater is er een lezing, waarbij je mee wordt genomen op een reis door het zonnestelsel. Je leert hierbij meer over de zon, maan en de planeten. In het planetarium kan je de sterrenhemel van dit moment zien en misschien spot je wel een vallende ster. Bovendien laat de sterrenwacht je sterrenbeelden zien en de daarbij horende figuurtjes. De sterrenwacht is vanaf 19.00 open en het programma duurt tot circa 21.30 uur. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.