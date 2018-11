Weekendtips: Yoga in Deventer en Steenwijkers hossen in lederhose

In Deventer gaan honderden yogaliefhebbers zich zondag inspannen op het moment dat bierliefhebbers in Steenwijk waarschijnlijk nog aan het bijkomen zijn van het Oktoberfest. Het is een greep uit de activiteiten van komend weekend in deze regio. Nog geen plannen? Doe in dit overzicht met weekendtips inspiratie op.

Wandeltocht - Wandelliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in Zwolle. Dan wordt daar namelijk de Blauwvingerwandeltocht gehouden. Er kan zaterdag 3 en zondag 4 november 5 tot 10, 15 en 25 kilometer gewandeld worden. De verschillende afstanden starten vanaf 09:00 uur 's ochtends bij Het Wandelhonk aan de Veemarkt 35 in Zwolle. Inschrijven voor deze wandeltocht kan op de dag zelf bij het startpunt.

Huiskamermuziek - Morgen stellen inwoners van Lelystad hun huiskamer open om er artiesten en buren te ontvangen tijdens het Huiskamerfestival. Er zijn optredens, exposities en voorstellingen in woonkamers en tuinen. Het doel van dit Huiskamerfestival is om buren elkaar beter te laten leren kennen. Lelystedelingen die een kijkje willen komen nemen hoeven zich niet van tevoren aan te melden, maar de eigenaar van het huis beslist uiteindelijk hoeveel mensen er in zijn of haar woonkamer kunnen komen kijken.

Kledingbeurs - De afgelopen weken heeft Werkgroep Berkel Wijnhofpark uit Zutphen kleding, schoenen en tassen ingezameld. Dit wordt morgen weer verkocht tijdens een kledingbeurs in het Rode Kruisgebouw aan de Van Drinenstraat 4 in Zutphen. Het geld dat deze beurs moet opbrengen gaat gebruikt worden om activiteiten in het Wijnhofpark te organiseren. De beurs begint morgen om 11:00 uur.

Bierfeest - De maand oktober is voorbij, maar dat betekent niet dat er geen Oktoberfest meer georganiseerd kan worden. Morgen zal ook in Steenwijk het bier rijkelijk vloeien tijdens het Lederhosen & Dirndl Fest. De tap gaat vroeg open in de weilanden van het Eeserwold, want het feest begint om 19:00 uur.