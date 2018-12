Weekendtips: Zelf kerstbomen zagen, Winterfair en snuffelen in het stadsarchief

In het weekend tijd om op pad te gaan, de regio in? Het aanbod aan activiteiten is divers, van zelf kerstbomen zagen, struinen langs kramen op een Winterfair tot vogels spotten op een eiland.

Kerstboom zagen

Wat is er nu leuker dan je eigen kerstboom in het bos uitzoeken, zelf zagen en achterin de auto meenemen? Het kan zaterdag 8 december in het Kuinderbos bij Kuinre in de Noordoostpolder. Kosten van de bomen: 7,50 euro per stuk. Er is warme chocolade, er brandt een kampvuur en er speelt een muzikant op de trekzak.

Archief

Geïnteresseerden in de historie van Zutphen kunnen terecht op de Gelredag die zaterdag in het Regionaal Archief Zutphen wordt gehouden. De Ridders van Gelre laten onder meer zien wat ze allemaal in een oude beerput van twee 18de eeuwse burgemeestersfamilies hebben gevonden. Rondleidingen starten tussen 10.00 en 12.00 uur in de Openbare Bibliotheek in de Broederenkerk, om de hoek van het Regionaal Archief Zutphen. De toegang is gratis.

Militaria

In Multi Functioneel Centrum Aperloo aan de Stadsweg in ‘t Harde wordt zaterdag een militaria- en uniformberoepen verzamelbeurs gehouden. Standhouders bieden hun waar aan zoals emblemen, uniformen, badges, medailles, documentatie, uitrustingsstukken en bajonetten. De materialen zijn afkomstig uit diverse landen vanaf 1900 tot heden. Verzamelaars kunnen in 't Harde terecht tussen 9.00 en 12.00 uur. Entree: 3 euro.

Winterfair

Uit met de kleintjes en toch struinen op de kerstmarkt? Het kan dit weekend in Kinderparadijs Malkenschoten in Apeldoorn. Dat staat zaterdag (11.00 tot 21.00 uur) en zondag (10.00 tot 18.00 uur) geheel in het teken van een Winterfair. Er zijn meer dan zestig kramen. Kinderen kunnen een rondje op een pony rijden en er zijn verschillende workshops voor volwassenen en kinderen, waaronder droomkaarsen maken. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro per persoon, abonnementhouders hebben gratis entree.

Vogels spotten