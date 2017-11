Weekendtips: Zwemmen met een drankje en de intocht van Sinterklaas

Bierpop

De evenementenhal in Hardenberg is op zaterdag 18 november het podium voor de tweede editie van Bierpop. In 2016 organiseerde zangeres Sanne Hans (Miss Montreal) de eerste editie van het evenement. ,,Het is net een klein festival, bier en goede muziek hoort gewoon samen!'', zo promoot de zangeres, geboren in Hardenberg, zelf op de site van het evenement. De kaarten voor Bierpoop zijn nog niet uitverkocht. 90 procent van de tickets zijn verkocht. Onder andere Waylon, Di-Rect en Bökkers treden op. Miss Montreal sluit zelf de avond af. Ook is er voor de mensen die niet naar huis willen of kunnen een camping. In de evenementenhal staan tenten al klaar.

Veel intochten

Volledig scherm Intocht Sinterklaas in Zwolle. Foto Frans Paalman Op veel plekken zal Sinterklaas zijn intocht maken dit weekend. Zo komt de goedheiligman op 18 november aan in onder andere Zwolle, Apeldoorn en Lelystad en Hardenberg. De landelijke intocht van de Sint is te zien op tv, die is dit jaar in Dokkum. Rond 12:00 uur komt de stoomboot aan in de Friese stad. In Zwolle zal de sint rond 14:30 uur aankomen, daar zal hij een tocht maken door het centrum. Twee jaar geleden, in 2015, was de landelijke intocht in Meppel.

Pool party ondiep

Op hippe deuntjes dansen in het water van zwembad De Vrolijkheid in Zwolle. Op 18 november kan dat tijdens de poolparty van Ondiep Events. Het recreatiebad zal worden omgebouwd tot een heuse nachtclub. ,,Zie het als een klein festival. We maken er een podium. Er komt geen sterke drank, alleen bier, fris en wijn'', aldus Nick van Teeffelen CEO van Ondiep Events. ,,Er zullen toezichthouders, beveiligers en EHBO'ers rondlopen, we maken ons geen zorgen over de combinatie van alcohol en water.'' Er zullen kluisjes aanwezig zijn, een kaartje kost 20 euro + 2.65 euro servicekosten.

Opa en oma-weekend

Op zaterdag 18 en zondag 19 november is het opa en oma-weekend in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dit houdt in dat kleinkinderen gratis mee mogen met hun opa en/of oma. Ook kunnen grootouders met hun kleinkinderen genieten van een gratis pannenkoek in het restaurant dat op het park gevestigd is. Het park is beide dagen geopend van 9:00 uur tot 18:00 uur

