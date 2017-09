Weer auto's van de weg in beruchte bocht A28 Hattemerbroek

Deze bestuurder hield een lekke band over aan zijn uitstap naar de berm. De bestuurder die vrijdag de macht over het stuur verloor bracht het er slechter vanaf. Nadat hij de macht over het stuur verloor kwam hij links in de berm terecht waarna de auto zijdelings over de kop sloeg. Hierna landde de auto op vier wielen en kwam in een bosschage naast de weg tot stilstand.