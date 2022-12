Wéér autobrand in dezelfde straat in Zwolle, wéér ontdekt door gamende zoons: ‘Geeft onveilig gevoel’

De Lichtmis herrijst na brand en is nu ‘hofleve­ran­cier’: ‘Het begon met een borreltje van de baron’

De baron Van Dedem lustte ruim 125 jaar geleden wel een borreltje en toen hij dat bij het kruidenierswinkeltje in De Lichtmis niet kon krijgen, paste hij eigenhandig de vergunning aan. Het was het begin van het roemruchte café dat vijf generaties later door Peter Huisman (45) wordt gerund. Na de brand van twee jaar terug is er nu het predicaat ‘hofleverancier’. En zijn er plannen voor nieuwbouw. ,,De blik op de toekomst, zonder de historie te verloochenen.”

