Weer botsing op IJsselallee in Zwolle: twee gewonden, luxe cabrio en sportieve Abarth 595 in puin

Interview Kamerleden stoppen niet vaak vrijwillig, maar Frank Futselaar uit Zwolle doet dat wel: ‘Ik kende diepe ergernis’

16 augustus Frank Futselaar (41) had niet zoveel zin in dit interview. Een halfuur voor aanvang vroeg hij nog of het écht door moest gaan. Het is illustrerend voor zijn zelfgekozen afscheid als Kamerlid. De Zwolse SP’er is geen mediaman. Een lach redt het interview.