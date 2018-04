Weer brand in berging Moerbeistraat; geen onderzoek politie

Voor de vierde keer in twee jaar tijd is brand uitgebroken in een berging aan de Moerbeistraat. De politie ziet echter geen verband met de eerdere incidenten en stelt geen onderzoek in. DeltaWonen vervangt de sloten, maar ziet voorlopig geen aanleiding voor extra veiligheidsmaatregelen.

In de nacht van woensdag op donderdag vatte een zitbank vlam in de gemeenschappelijke schuur tussen enkele woningen in Diezerpoort. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de gedachten in de buurt zaten toen al bij anderhalf jaar geleden. Tussen oktober 2016 en januari 2017 ontstond tweemaal brand in dezelfde berging en was er één keer sprake van poging tot brandstichting.

In die periode zorgde één bewoner voor veel overlast, stelden buurtbewoners toen en nu. Bij de incidenten werd naar hem gekeken - als veroorzaker, of omdat het een wraakactie op hem zou zijn vanuit het drugscircuit - maar dat is nooit bewezen. De man, ook bekend bij de wijkagent, is kort na de laatste brand in 2017 vertrokken uit de straat en sindsdien keerde de rust terug wel terug. Tot 03.22 uur donderdagochtend.

Opzet



Voor bewoner Tom Rigter, die zijn zitbank, carnavalskleding en reiskoffer zwartgeblakerd terugvond, is de gezamenlijke berging een no-go-area geworden. ,,Ik zet er niks meer in.” Met andere bewoners bespreekt hij donderdagmiddag de volgende brand die de buurt opschrikt. Niet iedereen wil met de naam in de krant, maar de gemeenschappelijke gedachte is toch dat opzet hen niks zou verbazen. De vrees dat het nog een keer gebeurt is aanwezig, zeker bij de bewoners met kinderen. ,,Laat ze camera’s of rookmelders ophangen”, oppert Rigter. Pandeigenaar DeltaWonen laat weten de sloten te vervangen (net als bij de vorige twee branden), maar dat van verdere maatregelen voorlopig geen sprake is.

Geen verband