Weer dikke zwarte rook boven De Lichtmis, nu door een autobrand

Code oranje treft oud-Zwol­se verhuur­ders van vakantie­huis­jes in Spanje: ‘Dit hadden we niet zien aankomen’

25 augustus Na de lockdown was het eigenlijk weer als vanouds in de Spaanse vakantiehuizen van oud-Zwollenaren Aletta en Martin de Vries. Totdat ze gisteren werden overvallen door het bericht dat heel Spanje code oranje kreeg. ,,Het is een donkere wolk die boven ons hangt.”