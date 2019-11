Weer drugsveroordeling voor Zwollenaar Idris M.

Video Actiegroep vóór Zwarte Piet voelt zich genegeerd in Deventer: nieuw protest bij provincie­huis Zwolle

31 oktober Voorstanders van Zwarte Piet gaan op woensdag 13 november bij het provinciehuis in Zwolle protesteren tegen de mogelijke veranderingen van het uiterlijk van de knecht van Sinterklaas. Deze stap volgt nadat een actie in Deventer gisteren te weinig resultaat opleverde. Dat laten de actiegroepen ‘Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas in Deventer’ en de PVV Overijssel weten in een gezamenlijke verklaring.