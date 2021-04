Wéér een staking bij Scania in Zwolle: hoe kan dat?

‘Gevaar­lijk­ste kruispunt’ van Zwolle wordt 4 jaar na noodkreet eindelijk aangepakt

3 april In drie jaar tijd 24 ongelukken op één plek. Dit is het onveiligste kruispunt van Zwolle, concludeerde het stadsbestuur dan ook al in 2017 over de rotonde die de Burgemeester Roelenweg, Pannekoekendijk en Schuttevaerkade aan elkaar verbindt, recht voor de studentenwoontorens aan het Talentenplein. Doe er wat aan!, was dan ook de oproep die klonk. Vier jaar na dato gaat dat daadwerkelijk gebeuren.