Weer een wethouder die worstelt met Zwols zorgenkind

Anna van der Breggen rijdt Cape Epic in mountainbi­ke­pa­ra­dijs

8:01 Anna van der Breggen start zondag aan de Cape Epic in Zuid-Afrika. Ze rijdt aan de zijde van Annika Langvad, haar Deense ploeggenote bij Boels-Dolmans, maar ook de vrouw die de vorige editie van Cape Epic op haar naam schreef. Van der Breggen, de regerend wereldkampioene wielrennen op de weg, is even weer als een ‘kind op een fiets’.