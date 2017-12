Weer ellende met balkons in Zwolle

Na de 'zwalkons' van SWZ en de problemen bij Openbaar Belang, is er weer balkonellende in Zwolle. Nu bij appartementen in Stadshagen.

De balkonconstructie van het in 2004 gebouwde appartementencomplex De Rug in Stadshagen deugt niet. Bewoners van de koopappartementen hebben ontwikkelaar BPD (destijds Bouwfonds) aansprakelijk gesteld. Die draait op voor de te nemen maatregelen.

Scheurtjes

De problemen bij de zwevende balkons van de twee woongebouwen aan de Milligerplas kwamen aan het licht toen onlangs bij de jaarlijkse inspectie scheurtjes in muren ontdekt werden. ,,Gedurende de bouw is er een kleine vergissing gemaakt bij de wapening van het gebouw. Die is aan de geringe kant en voldoet niet aan de eisen. We willen dat de zaak optimaal in orde is, dus hebben we Bouwfonds aansprakelijk gesteld", zegt Huib Gietema. Hij zat afgelopen tijd vanuit de vereniging van eigenaren (VVE) in de commissie die zich over de balkonellende boog.

Ontwikkelaar BPD erkent de constructiefout. ,,Bij twee vluchtbalkons is scheurvorming in het metselwerk ontstaan, ze buigen iets door. Dan moet je voor zekerheid gaan, dus worden alle veertien balkons aangepast", legt Erik Makkinga van BPD uit. Op de hoeken van de balkons worden stalen vierkante kokerprofielen geplaatst ter versteviging. Het is de bedoeling dat het werk eind februari/begin maart uitgevoerd wordt.

Zwembad

Bewoner Gietema maakt zich niet druk over de ontstane situatie. ,,Je zou het bijna preventieve werkzaamheden kunnen noemen. Als het weer wat beter was geweest, was ik er vandaag gewoon gaan zitten. Maar het kan erger worden, daarom moeten we de balkons niet zwaar belasten. Je moet er bijvoorbeeld geen vol zwembad op gaan zetten." Aan zijn woongenot verandert niets na deze weeffout. ,,Ik heb het appartement in 2004 gekocht en woon hier met heel veel plezier."

Voor BPD komt het als een onverwachte tegenvaller in een al lang geleden afgerond project. Makkinga: ,,We balen enorm, maar soms zit het tegen." Over de veiligheid van de balkons zegt hij: ,,Veertien jaar lang zijn ze gebruikt en is er niks gebeurd, maar we hebben wel gezegd: ga ze nu even niet vol planten met bloembakken."

De appartementen bevinden zich aan de Bultkroos in Stadshagen, pal aan de Milligerplas.

Balkons